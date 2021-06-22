Відомо дату відміни носіння захисних масок в Італії

Міністерство здоров’я Італії підтвердило про відміну обов’язку носіння захисних масок в Італії на відкритому повітрі із 28 червня 2021 року. Італія готується вдихнути на повні груди та знову усміхатися зустрічним.

Проте ви повинні мати маску із собою.

Відміна діятиме лише у білій ковід-зоні.

В Італії маски на відкритому повітрі носять майже протягом року.

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Обов’язок носіння захисних масок в Італії на відкритому повітрі було введено восени минулого, 2020 року із початком так званої другої хвилі пандемії коронавірусу.

Нарешті італійський уряд готовий скасувати цей обов’язок.

Статистика епідемії знижується, тож, обов’язок носіння маски на відкритому повітрі анулюють.

До речі, у Франції цей обов’язок уже скасовано. Там маски слід носити лише у людних місцях, наприклад – у чергах, на стадіонах чи ринках. У Німеччині такий обов’язок уже скасовано в багатьох провінціях. Та ж ситуація і в Іспанії.

В Італії, правила будуть подібні до французьких. Маску слід завжди носити із собою й одягати у випадку потреби.

Маріанна Сороневич

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