Дозволи на тимчасовий захист можна поновлювати до березня 2026 року

Вони також можуть бути перетворені на дозволи на роботу. Заходи для біженців з України, передбачені «Decreto Milleproroghe»

Дозволи на тимчасовий захист, надані біженцям з України, можна продовжити, за запитом зацікавлених осіб, до 4 березня 2026 року. Крім того, ці ж дозволи можуть бути перетворені на дозволи з метою працевлаштування.

Це передбачено «Decreto Milleproroghe» (Постанова-закон від 27 грудня 2024 р. № 202 «Невідкладні положення щодо нормативних термінів»), опублікованим 27 грудня в «Gazzetta Ufficiale».

Цей DL продовжив на 2025 рік також заходи підтримки та діяльність з надання допомоги біженцям, зокрема проєкти, запроваджені в межах Системи прийому та інтеграції (Sistema di Accoglienza e Integrazione). В одній чи кількох постановах цивільного захисту, які ухвалять до 31 січня 2025 року, буде визначено поступове переведення нинішніх надзвичайних та тимчасових заходів допомоги й прийому у звичайні форми.

Нарешті, DL продовжив до 31 грудня 2025 року строк, що дозволяє тимчасове здійснення професійної діяльності в галузі охорони здоров’я та кваліфікації соціально-медичного працівника громадянам України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року та мають професійну кваліфікацію, здобуту за кордоном і регульовану спеціальними директивами Європейського Союзу.