Доглядальниці в Італії вакцинуватися (поки що) не зобов’язані

Від початку кампанії по вакцинації від коронавірусу в Італії, питання щеплення доглядальниць – людей, які працюють в тісному контакті із найбільш вразливими до вірусу верствами населення, – підіймалося неодноразово.

Зокрема, було висунуто пропозицію «Прирівняти доглядальниць, які доглядають перестарілих удома, до операторів будинків престарілих” (RSA) та вакцинувати в першу чергу».

Незадовго по цьому, доглядальницям було надано пріоритет у щеплені одночасно з інвалідами, немічними й старшими 80-ти років.

Ця категорія залишається в полі уваги і зараз, коли Італії введено обов’язок вакцинації для медперсоналу та працівників будинків для перестарілих та авчальних закладів, а за відмову їх відлучають від роботи.

Зокрема, заступник міністра охорони здоров’я Андреа Коста запропонував ввести вакцинацію обов’язковим пунктом в усі нові та уже чинні контракти домашніх працівників, на зразок того, як це уже зроблено у Франції.

Проте, цю пропозицію не підтримали.

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Зараз, навіть якщо Зелений паспорт не обов’язковий, домашні працівниці ризикують звільненням, або не прийняттям на роботу, якщо роботодавець вважає імунізацію свого співробітника необхідною.

Підставою для звільнення таких працівників може бути «відсутність довірчих відносин між сторонами».

Президент асоціації “Assindatcolf “, що представляє інтереси сімей роботодавців заявив: “Ми поважаємо свободу вибору працівників, але італійські сім’ї також повинні мати вибір зменшити ризик зараження».

«Якщо сім’я вважає це важливим, домашній працівник зобов’язаний володіти Зеленим паспортом протягом усього періоду роботи», – додає Зіні.

ВАКЦИНАЦІЯ ПРЕПАРАТАМИ, НЕВИЗНАНИМИ В ЄС

Нині, Італія не визнає Зелених сертифікатів, виданих поза межами ЄС.

Крім того, частина людей в Україні вакцинується препаратами, які офіційно не визнані в Євроспілці.

На даний час такі випадки законодавчо не врегульовані.

Українці, які планують працювати в Італію доглядальницями чи домашніми працівниками, повинні врахувати ці нові вимоги італійського суспільства.

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ЩО ДУМАЮТЬ ІТАЛІЙЦІ

Під статтями в італійських ЗМІ, що стосувалися вакцинації доглядальниць ведуться не менш жорсткі дискусії, ніж у групах українців в Італії.

Серед них є такі, що не вважають вакцинацію обов’язковим реквізитом доглядальниць чи нянь. Інші жартували, над тим, що більшість домашніх працвниць зайняті нелегально. Але, чимало, особливо, якщо у їх сім’ї є померлі від коронавірусу, вважають імунізацію незаперечно важливою.

Зараз, домашні працівники мають повний вибір вакцинуватися чи ні.

…поки їх до цього не зобов’яжуть роботодавці, чи влада Італії.

Маріанна Сороневич

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