Домашні працівниці в Італії зобов’язані подавати податкову декларацію

Можливо, для декого це стане сюрпризом, але доглядальниці і домашні працівниці в Італії зобов’язані щорічно подавати податкову декларацію.

Часто люди роками працюють в Італії та не здогадуються, або думають що оподаткування прибутків їх не стосується.

Проте, блага цивілізації, які будь-яка держава надає «безкоштовно», як то медичне обслуговування, упорядковані парки та дороги тощо, можливі лише за поповнення бюджету з податків працівників.

Всі домашні працівники в Італії, незалежно від національності, зобов’язані зробити податкову декларацію, якщо їх офіційний прибуток перевищує € 8 174 лордо на рік.

За неподання податкової декларації передбачені адміністративні санкції.

ПОДАТКОВІ ЗНИЖКИ

Податкова декларація не означає негайну сплату додаткових податків.

Вона дає можливість отримати податкові знижки, зокрема тим, хто має дітей на утриманні, а також дозволяє отримати бонус Irpef, що може сягати € 960,00.

Також, працівник має право на численні бонуси та соціальну допомогу.

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ЯК ПОДАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ

Перед тим, щоб зробити декларацію, домашній працівник повинен отримати від роботодавця, сертифікат про виплати (la certificazione sostitutiva dei compensi), у якому вказано заробітну плату й усі інші здійснені ним виплати.

Роботодавець зобов’язаний надати цей документ, щонайменше за 30 днів до закінчення терміну подачі податкової декларації, або в момент припинення трудових відносин.

Працівнику також потрібно мати квитанції для всіх внесків, сплачених в INPS в попередньому році.

Для подачі декларації слід звернутися у Центр податкової консультації (CAF) або кваліфікованих посередників.

Якщо декларація зроблена на бланку 730, можливі відшкодування – надлишок сплачених податків – вони вноситимуться безпосередньо на поштовий або банківський рахунок зацікавленої особи (дані повинні бути вказані в податковій декларації).

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ДЕКЛАРУВАТИ, ЧИ НЕ ДЕКЛАРУВАТИ?

Декларувати, чи не декларувати – справа кожного. Але слід мати на увазі, що рано чи пізно, податкова поліція може виявити ваш борг перед державою.

Зокрема, нещодавно з’явилася інформація про ідентифікацію у Савоні 247 доглядальниць та домашніх працівниць з Румунії, України та Еквадору, які не подали податковцу декларацію у період із 2014 по 2019 роки.

Ці працівники довгий час живуть в Італії, але жодного разу не подавали звіт у податкові органи й не сплачували жодних податків, незважаючи що їх дохід перевищує неоподатковану суму.

Після відповідного повідомлення Податкової поліції, “усі працівники, залучені до перевірок, висловили готовність якнайшвидше погасити заборгованість перед державою”. Це і не дивно, адже у зворотньому випадку вони можуть втратити дозвіл на проживання в країні.

Зазвичай, штраф у таких випадках складає близько 5 000 євро.

Маріанна Сороневич

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