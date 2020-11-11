Життя на краю прірви. Українки в Італії, залишені на милість долі

Українки, які працюють доглядальницями чи домашніми працівницями в італійських родинах, у часи пандемії, ризикують дня на день втратити роботу, засоби до існування, а також дах над головою.

Повідомляє Маріанна Сороневич на сторінках “Української газети в Італії“.

Вони є найбільш незахищеною категорією робітників, а також, людьми, які найбільше ризикують бути ураженими коронавірусом.

Багато наших співвітчизниць опинилися на вулиці під час першого загального локдауну в Італії навесні цього року. Вони були вимушені повернутися в Україну, або шукати тимчасовий прихисток.

Ця ситуація нестабільності триває і тепер.

Через карантин, регресію економіки, нові карантинні правила соціальної поведінки, які вводить італійський уряд для обмеження поширення пандемії коронавірусу, українки в Італії живуть на краю прірви.

У ці дні, одна із італійських профспілок (Unione Sindacale di Base) винесла цей аспект життя домашніх працівниць на обговорення суспільства.

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УКРАЇНКИ НА КРАЮ ПРІРВИ

Зокрема, у Палермо роботодавці зажадали від своєї покоївки, що жила у їх домі, оплату за кімнату яку вона у них займає під час карантину, тому що хвора на коронавірус.

Інший випадок стався у Бреші. Жінка приїхала в Італію рятуючись від складного економічного становища війни на Донбасі.

Вона влаштувалася на роботу без робочого контракту, в італійську сім’ю де дбала про добробут шістьох осіб.

Влаштовуючись на роботу, вона зробила тест на коронавірус, який виявився негативним. Проте, за деякий час виявиться, що уся сім’я є зараженою на Сovid-19.

Олена також інфікується від них.

Вона боялася звернутися до лікарів через свій нелегальне становище.

Стан здоров’я почав погіршуватися, з’явилася задуха, та роботодавці швидкої допомоги не викликали.

У розпачі жінка вийшла із дому, шукаючи допомоги. Вона втратила свідомість прямо на вулиці. Перехожі викликали швидку допомогу…

Бреша розташоване у регіоні Ломбардія. Ця частина Італії найбільш уражена коронавірусом. І під час першої хвилі навесні і зараз – восени ковід-лікарнях перевантажені, вже зараз тут відчувається нестача місце і апаратів для штучної вентиляції легень.

Можливо через перенавантаження віділення швидкої допомоги, а можливо – через те що вона іноземка без роду і племені, одразу після прибуття у лікарню їй не надали необхідної термінової допомоги.

Погіршення стану її здоров’я зрештою привело до реанімаційного відділення. Протягом трьох днів вона була непритомною. Її життя повністю залежало від медичної апаратури.

Після усіх препепетій, на щастя жінка одужала.

У цій історії, розказаній у кількох реченнях, можна побачити долю багатьох українок в Італії. Чужі на чужій землі…

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ЯК ЛІКУВАТИСЯ, ЯКЩО У ВАС НЕМА ПЕРМЕССО

Хочу зауважити, що усі жителі Італії мають право на отримання медичної допомоги, незалежно від їх громадянства, мають вони дозвіл на проживання в країні чи ні.

Нелегали повинні виробити в собі посвідчень іноземця що тимчасово перебуває в країні, так звану tessera STP. Для цього слід звернутися в ASL із вашим закордонним паспортом. Зробіть це уже зараз, бо невідомо коли вам може знадобитися медична допомога!

Наголошую! За італійськими законами медики не мають права повідомляти про нелегалів у органи правопорядку. Тому, не бійтеся звертатися у лікарні.

Наші жінки лікуються тут не лише від коронавірусу, але і від складних хронічних захворювань, проходять терапевтичне і медикаментозне лікування та навіть безкоштовні оперативні втручання.

Будьте здоровими!

Прошу інші видання, які перепубліковуватимуть цю статтю ставити гіперпосилання на мою сторінку у ФБ. Поважайте мою роботу. Дякую.

®Маріанна Сороневич

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