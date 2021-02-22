Інформація про вакцинацію підпадає під правила конфіденційності особистого життя. Про це офіційно повідомив Гарант конфіденційності в Італії.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Хто такий Гарант конфіденційності (Garante della Privacy) в Італії

Гарант конфіденційності в Італії забезпечує захист особистих даних. Це незалежний адміністративний орган, створений законом від 31 грудня 1996 р. 675, що забезпечує захист основних прав і свобод та поваги гідності при обробці персональних даних.

Гарант конфіденційності також захищає медичну інформацію

Відповідаючи на питання щодо вакцинації на робочому місці, Гарант конфіденційності офіційно повідомив, що роботодавець не може вимагати від працівників, інформацію, чи були вони щеплені від коронавірусу, чи ні.

Пояснення Гаранта з’явилося 17 лютого на офіційному веб-сайті.

У ньому зазначено, що роботодавець не може знати, чи здійснив працівник вакцинацію, навіть якщо працівник погоджується надати цю інформацію.

Також, роботодавцю не дозолено звертатись для отримання цієї інформації до компетентного лікаря чи медичної організації.

Нагадую, ще до пандемії коронавірусу, у лікарняних довідках від лікаря, чи ASL про хворобу працівника, які підтверджувалися про неможливість виконувати робочі обов’язки, для захисту особистої інформації працівника, не повідомлялося на яку саме хворобу занедужав працівник.

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Чи може роботодавець отримати інформацію про вакцинацію

Роботодавець може з’ясувати, лише, загальну інформацію про те, чи працівник може виконувати свою роботу, чи ні (l’inidoneità alla mansione).

Уявляю радість противників вакцинації, які дочитають текст до цього місця. Але, не все так просто.

Все залежатиме від протоколів медиків…

Навіть якщо лікар не може повідомити роботодавця, чи був працівник щеплений, чи ні. Він може вирішити, чи відмова від вакцинації проти Covid-19 призводить до непридатності виконувати певні робочі обов’язки.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Тобто, медичний працівник не зобов’язаний повідомляти про проведену вакцинацію, але він прийматиме рішення чи може людина виконувати певний тип роботи, а роботодавцю повідомлятиметься лише про остаточну оцінку (придатний/непридатний)

.… і від сфери зайнятості

Оцінка придатності виконання робочих обов’язків враховуватиме професію.

Зокрема, для тих, працює під прямим впливом біологічних агентів, наприклад, у лікарнях, застосовуються спеціальні заходи захисту, передбачені протоколами для деяких виробничих умов (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).

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Що це означає загалом?

На мою думку, це означає, що:

– Як і було анонсовано італійською владою, вакцинація від коронавірусу буде добровільною;

– компетентні лікарі оброблятимуть персональні дані працівників, та враховувати їх при оцінці придатності для конкретної роботи.

– В Італії буде визначено перелік професій, у яких не зможуть працювати невакциновані від коронавірусу;

Що ця інформація про вакцинацію означає для українців в Італії?

На даний час Італія ще не взмозі забезпечити вакциною усі найуразливіші категорії населення. Проте це справа кількох місяців. Виробництво та поставка рано чи пізно налагодяться.

Більшість українців в Італії працюють в секторі домашнього господарства. Першими в Італії вакцинували працівників домів пристарілих та медиків, а доглядальниці працюють у тісному контакті із літніми людьми – найвразливішою категорією населення.

Чи захочуть італійські сім’ї допускати до своїх батьків, дітей, чи у свої доми невакцинованих потенційних носіїв вірусу? Можливо…

Точка зору на вакцинацію

Передбачаючи реакцію читачів No Vax, хочу запевнити, що моєю журналістською місією є повідомляти читачів про новини і тенденції італійського суспільства, а у деяких випадках – мою точку зору.

Кожен прийматиме своє власне рішення.

Об’єктивно, бюджет Італії не може витримати багаторічного перманентного локдауну, в якому ми живемо останній рік. А медична система не може витримати витрат на безкоштовне лікування такої кількості пацієнтів.

Італійська влада неодноразово заявляла що єдиним виходом для подолання пандемії є вироблення колективного імунітету, який швидко досягається масовою вакцинацією.Обмеження не будуть введені завтра, чи післязавтра. Вони будуть введені, коли країна виконає поставлений план вакцинації.

Кожен вирішуватиме сам, чи захистити себе та коло людей із якими ви контактуєте. Проте, в демократичних суспільствах, свобода закінчується там, де починається свобода інших людей.

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