Цього літа в Італії на білбордах з’явилися проросійські плакати з гаслом «Росія нам не ворог». Одне з таких оголошень було вивішене в Пармі, регіон Емілія-Романья. Інші подібні плакати розмістилися по всій країні, але найбільше обурення викликали ті, що з’явилися в Римі, де їх помітили активісти та Посольство України.

Плакати в Римі містять не лише гасло «Росія нам не ворог», але і додаткове послання: «Досить грошей на зброю для України та Ізраїлю. Ми хочемо миру. Ми відкидаємо війну». Після звернення Посольства місцева влада в деяких районах зняла ці плакати, а в інших дозволила їм залишатися до завершення терміну оплати.

У Римі мерія висловила обурення через те, що плакати містили назву міста та його офіційний герб. Місцевій поліції і рекламній компанії, яка володіє білбордами, було наказано негайно зняти всі такі оголошення.

У Равенні, після звернення активістів, плакати також були зняті як незаконні, оскільки на них не було вказано ні авторів, ні зацікавлених осіб. Місцева влада послалася на правила «Appelli al pubblico» del Codice di autodisciplina pubblicitaria, які вимагють вказувати особу автора і мету повідомлення, що не було дотримано.

Важливо відзначити, що в Пармі громадські активісти ефективно впоралися з ситуацією, і їх дії заслуговують на похвалу. Однак питання залишається: чому розголос про ці плакати став можливим лише зараз? Громадськість повинна швидше реагувати на такі пропагандистські акції і діяти злагоджено.

Слід звернути увагу на подібні випадки і вчасно повідомляти про інформаційні атаки. Спільні зусилля, як це було в Модені під час анонсу фільму «Відродження Маріуполя», можуть бути ключовими для протидії подібним пропагандистським кампаніям. Будьмо уважні та небайдужі!