Увага! В Італії готують легалізацію!

У зв’язку із епідемією коронавірусу, яка ввела італійську економіку у кризу та нестачу робочої сили в сільському господарстві, італійський уряд розглядає можливість проведення легалізації.

Зокрема, вона стосуватиметься працівників сільського господарства та домашніх працівників.

Наперед хочу зауважити, що цей захід ще НЕ затверджено, але дуже і дуже ймовірно, що все ж, легалізація таки відбудеться.

Як готуватися до легалізації

Спираючись на досвід попередніх років, можна передбачити, що Італія вводитиме певні реквізити дли охочих легалізуватися.

Зокрема, це – наявність роботодавця, готового підписати із вами робочий контракт та підтвердження того, що ви тривалий час перебуваєте в країні.

Тому:

– поговоріть із вашим роботовавцем про можливу легалізацію,



– пошукайте у ваших архівах документи, у яких вказано ваші особисті дані і стоїть дата видачі (Наприклад: квитанції про оплату послуг консульства, довідки від лікаря, посвідчення STP, інші документи у наявності).

Повторюю, реквізити для легалізації будуть відомі після її схвалення італійським урядом (якщо це станеться).

Маріанна Сороневич

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