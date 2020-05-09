Увага! В Італії готують легалізацію!

У зв’язку із епідемією коронавірусу, яка ввела італійську економіку у кризу та нестачу робочої сили в сільському господарстві, італійський уряд розглядає можливість проведення легалізації.
Зокрема, вона стосуватиметься працівників сільського господарства та домашніх працівників.
Наперед хочу зауважити, що цей захід ще НЕ затверджено, але дуже і дуже ймовірно, що все ж, легалізація таки відбудеться.
Як готуватися до легалізації
Спираючись на досвід попередніх років, можна передбачити, що Італія вводитиме певні реквізити дли охочих легалізуватися.
Зокрема, це – наявність роботодавця, готового підписати із вами робочий контракт та підтвердження того, що ви тривалий час перебуваєте в країні.
Тому:
– поговоріть із вашим роботовавцем про можливу легалізацію,
– пошукайте у ваших архівах документи, у яких вказано ваші особисті дані і стоїть дата видачі (Наприклад: квитанції про оплату послуг консульства, довідки від лікаря, посвідчення STP, інші документи у наявності).
Повторюю, реквізити для легалізації будуть відомі після її схвалення італійським урядом (якщо це станеться).
Маріанна Сороневич
____________________________________________________
Щоб першими дізнаватися інформацію, про легалізацію в Італіїї підписуйтеся на цю сторінку Facebook.