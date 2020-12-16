Українських доглядальниць в Італії вакцинуватимуть в першу чергу?

Італія готується до масової вакцинації населення від коронавірусу. Компанія почнеться у січні 2001 року одночасно із іншими країнами ЄС.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Згідно планів уряду, першими вакцинувати осіб із групи ризику, тобто престарілих людей та медиків, пацієнтів з хронічними захворюваннями, а далі і решту населення за віком у порядку спадання.

Українців в Італії ця новина стосується безпосередньо, адже велика частина працює саме і з літніми чи хворими людьми – пацієнтами які перебувають у групі ризику. Тобто їх робота у певній мірі прирівнюється до роботи медперсоналу.

Представники італійської влади вже повідомили що вакцинація літніх відбуватиметься у поліклініках та спеціально облаштованих місцях, та і з виїздом за місцем проживання неповносправних осіб.

ОСОБЛИВА УВАГА ДО ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ

Доглядальниця і Східної Європи уже попадали у поле зору італійської влади у зв’язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, цього літа було організовано проведення аналізів на автовокзалах великих міст, куди приїжджали автобуси із України Румунії Молдавії тощо.

У деяких регіонах на півночі країни проводити аналіз на коронавірус тим, хто повернувся з-за кордону, було обов’язковим.

ВАКЦИНАЦІЯ ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ

Компанія по вакцинації ще не почалася, та перші дзвіночки особливої уваги до людей які працюють із хворими та престарілими, уже зазвучали.

Зокрема асоціація “Доміна” висунула пропозиції вакцинувати доглядальниць, “які доглядають перестарілих на дому” в першу чергу”. «Їх слід прирівняти до операторів які працюють у будинках для престарілих” (RSA)» – читаємо у повідомленні.

Ця пропозиція – не просто слова кинуті на вітер. «Доміна» є Національною Асоціацією Сімей Роботодавців у Сфері Домашнього Господарства.

Метою цієї організації є захистити права літніх та неповносправних людей та їх сімей.

ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ У КАТЕГОРІЇ РИЗИКУ

На даний час в Італії легально працюють 407 000 доглядальниць, до яких слід доплюсувати 54 600 іноземців, які цього літа подали запит на легалізацію.

Врахувавши ці цифри, асоціація просить в уряду 461 тис. вакцинацій для домашніх працівників.

«Доміна» є не єдиною організацією, яка говорить про першочергову необхідність вакцинації доглядальниці.

Про це також заявляють європейські асоціації Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro domestico (Efsi), Associazione europea di libero scambio (Efta), L’Associazione E Effe Onlus (Effe) – які працюють в секторі соціального забезпечення.

НА ЗАВЕРШЕННЯ

Я висвітлюю цей аспект на моїй сторінці із інформаційною метою. Щоб запрошення до вакцинації не стало для вас сюрпризом.

На даному етапі вакцинація є добровільною. Проте, на мою думку, не виключено, що для тих хто відмовлятиметься будуть введені обмеження їх свободи життя у суспільстві, чи роботи у певних сферах.

Поінформовані, значить готові до прийняття свідомого рішення.

®Маріанна Сороневич

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook , або сторінку в Instagram та слідкуйте за публікаціями.