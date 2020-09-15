Українці в Італії: до, під час і після локдауна. Розповіді з перших уст

Багатотисячна українська діаспора в Італії виявилася в центрі надзвичайної ситуації під час локдауна – ось як все було.

Італія стала першою європейською країною, яка сильно постраждала від пандемії коронавіруса. Сотні тисяч українців, які працюють в цій країні, виявилися в центрі надзвичайної ситуації.

Чим жили вони в місяці локдауна і яким бачать своє майбутнє, розповідають наші співвітчизники, для яких Італія вже тривалий час є країною проживання та роботи, пише Маріанна Сороневич з Риму, спеціально для №15 Журналу Кореспондент.

ЛОКДАУН ЗУПИНИВ ІТАЛІЮ

Перші карантинні заходи були введені в Італії 23 лютого 2020 року. Тоді Рада міністрів країни прийнялп постанову, що забороняє в’їзд і виїзд для декількох муніципалітетів на півночі країни, в яких були зафіксовані потужні спалахи коронавіруса.

Ці заходи не змогли зупинити поширення епідемії. За короткий час карантин був поширений на всю територію країни.

Жорстка фаза карантину в Італії тривала більше двох місяців. І він дуже відрізнявся від того, який був введений в Україні.

По всій країні було заборонено виходити з дому, за винятком випадків гострої необхідності: за покупками, винести сміття з дому, для звернення до лікаря і т. Д. При виході з дому громадяни повинні були мати з собою автосертифікатів, що пояснюють причину виходу за межі житла. Їх наявність контролювалося тимчасовими блокпостами на вулицях міст і на заміських дорогах.

Правила карантину були настільки суворими, що в певні періоди був регламентований навіть вигул домашніх тварин: віддалятися від дому на великі відстані строго заборонялося.

ХТО ТАКІ УКРАЇНЦІ В ІТАЛІЇ

Українська діаспора в Італії налічує понад 240 тис. громадян, що мають посвідку на проживання. Ця цифра не враховує тих, хто працює в країні нелегально. Також в неї не входять циркулярні мігранти, які, користуючись безвізовим режимом, приїжджають сюди на роботу на кілька місяців.

Згідно даних Національного інституту статистики Італії (ISTAT), на початок 2020 року найбільша кількість легально працюючих українців (понад 22%) було зареєстровано в Ломбардія. Саме цей регіон виявився найбільш ураженим епідемією.

Понад 77% працюючих в Італії українців – жінки, які знаходять тут роботу в секторі домашнього господарства. Старіюча Італія має гостру потребу в доглядальницях і домробітницях.

Ці жінки часто живуть і працюють в будинку роботодавця, що дозволяє заощадити на оренді житла. Але, одночасно, це ставить робітницю у велику залежність від італійських сімей-роботодавців.

Ці чинники поставили українців в особливі умови: ті, хто доглядає за старими італійцями, потрапили в групу ризику зараження COVID-19, адже літні люди заражаються частіше, та й хворіють вони важче.

Тому багато українок, які були зайняті в якості домашніх працівниць в італійських сім’ях, тимчасово втратили роботу через страх приймаючої сторони допускати в свій будинок сторонніх.

ПОВЕРТАТИСЯ МОЖНА ЗАЛИШАТИСЯ

Коли епідемія в Італії була в розпалі, в Україні про неї чули в основному зі ЗМ

Втрата роботи, непрогнозована тривалість періоду нестабільності і страх заразитися – все це штовхало багатьох до повернення в Україну.

У той час, коли епідемія в Італії була в розпалі, в Україні про неї чули в основному зі ЗМІ. Тоді про цю хворобу знали відносно мало, було зрозуміло тільки одне: вона передається від людини до людини. Тому, співвітчизники в Україні з недовірою ставилися тих, хто повертався з-за кордону. У соціальних мережах з’являлися відверто ворожі і дискримінаційні коментарі: «Заробляють гроші для своєї родини, а нам везуть заразу».

Львів’янка Наталія Я., яка живе в Центральній Італії, вважає, що інформація про епідемію була надмірною. Вона поділилася в соцмережах своїм станом в той час: «Я мала шалену депресію від залякування і журналістського терору в соціальних мережах і ТБ. Це було просто знущання над людьми, в тюрму посадили мільйони. Мені пощастило спецрейсом втекти в Україну. Трохи карантину, а потім сім’я, справи. Життя налагодилося. ТВ більше не включаю і вам дивитися не раджу».

Хтось із італійських українців все ж наважувався повернутися на батьківщину, але більшість залишилися в Італії. Вони боролися з невизначеністю, страхами, а деякі – і з хворобою.

Що залишилися в Італії з розумінням ставилися до вказівкам місцевої влади. Статистика смертності, величезна кількість інфікованих були для цього найважливішими аргументами. До середини серпня в країні було виявлено понад 250 тис. випадків захворювання, з них понад 35 тисяч осіб померли.

Марія Гайдай, родом з Черкас, працює в місті Варезе, що в регіоні Ломбардія, розповідає: «Я навіть не думала їхати в Україну, боялася, що можу бути інфікованою, і не хотіла наражати на небезпеку мою сім’ю».

Приблизно ті ж емоції були у Анни Коломійчук, яка живе в Мілані. «Було морально дуже важко, оскільки переживала за батьків, які проживають в Україні. Додому їхати не хотіла, оскільки не хотіла ризикувати здоров’ям батьків. », – згадує вона.

Ігор Дорош, український підприємець в Неаполі, вважає, що повернення під час епідемії – не найкраща ідея: «Під час карантину, краще утриматися від поїздок на батьківщину. Так ми уникнемо реальних загроз зараження для себе і своїх близьких».

ЖИТТЯ НА ЧАС КАРАНТИНУ НАЧЕ ЗАСТИГЛО

Валентина Костенчук, доглядальниця із Косенци.

Валентина Костенчук живе в регіоні Калабрія, що на крайньому півдні Апеннінського півострова, і працює доглядальницею.

«У нашому місті не зареєстровано жодного випадку захворювання COVID-19, але все дотримувалися вказівок влади», – розповідає жінка.

Жінка емоційно згадує довгі місяці локдауна: «Я живу в містечку Сан-Джованні-ін-Фьоре уже довгий час, мене тут знають багато місцевих, вітаються, завжди допомагають в разі потреби. Було страшно і шкода до сліз бачити порожнє місто з опущеними жалюзі на вікнах. Ніде ні душі, тільки патрульні машини поліції, карабінерів, контролювали дотримання порядку. Сумно і боляче було дивитися на життя, ніби час застигло».

Костенчук дотримувалася правил жорсткого карантину: «Я виходила на вулицю тільки при надзвичайній необхідності: за продуктами і ліками. Витримувала соціальну дистанцію, завжди мала з собою автосертифікати про причини виходу з дому ».

Костенчук доглядає за старенькою, але в цьому випадку дотримання дистанції неможливо, тому на роботі носила маску, максимальну увагу приділяла прибирання в будинку і особистій гігієні.

«Я нічого не маю проти суворих правил, встановлених для населення Італії. У італійців своя культура, традиції, своє бачення світу і виховання, – розповідає Костенчук. – Вважаю, що ми повинні вчити, поважати і дотримуватися їх правила життя, тому що ми тут гості ».

«Я рада, що мені довелося познайомитися з Італією хоч і таким чином. Я ніколи не шукала особливого місця в італійському суспільстві. В Україну поїду назавжди, після того як зможу отримати «крихти від Італії» щодо пенсійного забезпечення в 68 років, щоб мати на столі шматок хліба », – говорить вона.

У відпустку в цьому році Костенчук не поїде через пандемію – «Береженого Бог береже».

ЗДАВАЛОСЯ, ЩО КАРАНТИН НЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ НІКОЛИ

Марія Гайдай, мисткиня із Варезе

Марія Гайдай відома в українській спільноті в Італії завдяки творчості. Вона – член Національної спілки народного мистецтва України. В Італії неодноразово проводила виставки власних картин, написаних на шовку, є автором книги “Італійський період” і фільму “Сильні від страху”, що правдиво розповідають про долі українців в Італії.

«Під час карантину в Італії я працювала доглядальницею у 95-річної синьйори з проблемами ментального здоров’я. Ми опинилися ізольованими в будинку вдвох.

Спочатку здавалося, що карантин не може тривати довго, але в реальності він затягнувся на два місяці. Я виконувала всі розпорядження, які надходили від італійського уряду, як і інші громадяни країни.

Заходи карантину були дійсно суворі. Наявність інтернету давало можливість відстежувати, як поводяться громадяни в інших країнах. Так я скажу, що італійці були дуже дисципліновані під тиском санкцій, які могли слідувати за порушення встановлених правил. Наприклад, я виходила з дому, тільки щоб зробити покупки і в аптеку за ліками не частіше ніж раз в десять днів », – розповідає Гайдай.

Психологічно було дуже непросто, згадує Гайдай: «Я відчувала великий тиск і відповідальність. Навпроти нашого будинку знаходився будинок для престарілих людей, і в якийсь момент оголосили, що там захворіли 72 людини. На щастя, все закінчилося добре для мене і моєї підопічної».

Зараз Гайдай знаходиться у відпустці в Україні: «Відразу ж після прибуття я здала аналіз, який виявився негативним. Найскладніше відчуття було пов’язано навіть не з тим, що я можу захворіти, а з безсиллям і неможливістю якось діяти. Здавалося, що цей період ніколи не закінчиться».

СКОРИСТАТИСЯ КАРАНТИНОМ, ЩОБ ПОБУДУВАТИ СВОЄ МАЙБУТНЄ В ІТАЛІЇ

Анна Коломійчук, службовець із Мілана

Анна Коломійчук, під час карантину виявилася в центрі найбільш інфікованого регіону Італії. Її локдаун був дуже суворим.

«У березні та квітні я взагалі не виходила з дому. Продукти замовляла онлайн, із доставкою кур’єром, – розповідає Коломійчук. – Це і було однією з основних проблем: в той час зробити замовлення було складно, оскільки сервіс супермаркетів був перевантажений і знайти вільні дати було неможливо. Я знаходила онлайн-магазини неподалік від Мілана, які почали організовувати доставку в місто».

Вона підтримує дії італійської влади по боротьбі з епідемією: «Я вважаю, що в цих суворих заходах італійського уряду не вистачало суворого контролю! Вони розраховували на відповідальність людей, але це не завжди спрацьовувало ».

Коломійчук працювала в одному з міланських готелів, але мріяла про іншу професійну кар’єру. У період карантину вона досягла своєї мети.

Ще до локдауна Коломійчук почала навчання, щоб отримати кваліфікацію податкового оператора, уповноваженого подавати декларації про особисті доходи від імені громадян, при одному з провідних італійських профспілок CAF ACLI Milano.

Зараз вона почала роботу за новою спеціальністю: «Навчання дуже допомогло відволікатися від переживань. А тепер, коли Італія повернулася до нормального життя, я почала працювати в профспілці. Тому, напевно, можу сказати, що я використала карантин, щоб змінити своє життя в Італії».

Коломійчук з ентузіазмом дивиться в майбутнє: «Головне – вчитися, розвиватися і шукати нові можливості. Так, я зараз відчуваю себе дуже комфортно в італійському суспільстві. Коли я приїхала сюди п’ять років тому, основним моїм пріоритетом було вивчення мови. У минулому році я здала іспит CILS на рівень С2, тому інтеграція проходить набагато легше.

Оскільки мені вдалося вибудувати нове життя в Італії, і я доклала багато зусиль, щоб адаптуватися та інтегруватися в суспільство, то хотілося б залишитися тут назавжди. А в Україну їздити в гості до батьків і друзів».

РАБОТАЮ НАД СОБОЮ І РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ

Ігор Дорош, підприємець із Неаполя

Ігор Дорош – юрист, проживає в Італії вже вісім років. Він підтвердив тут свої дві вищі освіти і створив в бізнес-центрі Неаполя консультаційну компанію Калина, яка надає правову допомогу, а також бюро перекладів.

Карантин для нього почався несподівано: «Я добре пам’ятаю, як ще 8 березня всі ресторани і бари були сповнені і люди святкували Міжнародний жіночий день. А далі – локдаун ».

«Я і моя сім’я неухильно дотримувалися всіх обмежень і правил. Ми виходили з дому один раз в тиждень, щоб поїхати в найближчий великий супермаркет за покупками. Відразу скажу, що ми не робили великих запасів їжі або туалетного паперу», – розповідає Дорош.

«Медики працювали не покладаючи рук, волонтери підтримували людей, прості громадяни намагалися не порушувати правил, бізнес-структури здійснювали благодійні внески, люди підтримували один одного і сусідів (наприклад, співали пісні на балконах)», – згадує Дорош.

він використав час карантину продуктивно:

«Період карантину виявився вельми корисним для мене, оскільки з’явився час для самого себе. Я почав ретельно стежити за своїм харчуванням і скинув майже 10 кг зайвої ваги, щодня займався спортом, закінчив кілька курсів онлайн ».

«Також за час карантину проявив свою соціальну корисність. Працював тимчасовим волонтером в Червоному Хресті Італії. Постійно моніторив зміни законодавства, правил і обмежень та інформував про це українців в Італії на своїй офіційній сторінці в ФБ», – розповів український юрист з Неаполя.

Крім того, Дорош займався розвитком свого бізнесу:

«До сектору онлайн послуг нашої компанії через карантинні обмеження почали звертатись навіть ті, хто завжди був прихильником очних зустрічей. Нам дуже подобається цей напрямок, тому що надання правової допомоги та перекладів онлайн – спрощує життя обом сторонам. Тобто люди змогли оцінити колосальну вигоду таких процесів».

Дії італійського уряду Дорош вважає цілком виправданими, але трохи запізнілими: «Вводити такі обмеження, враховуючи національний менталітет, було цілком правильно, і це дало очікувані результати, але, звичайно, не так швидко, як хотілося».

До дотриманням порядку було задіяно всі структури. Медики працювали не покладаючи рук, волонтери займались постійним забезпеченням потребуючих людей, прості громадяни старались не порушувати правил, бізнес структури здійснювали благодійні внески, люди підтримували один одного та сусідів (було видно із пісень на балконах). Можна сказати, що для досягнення спільної цілі працювали всі разом і кожен окремо».

ЖИТТЯ ПІСЛЯ КАРАНТИНУ

Крім величезної кількості втрачених людських життів, пандемія коронавірусу принесла великі збитки економіці Італії.

Двомісячної зупинка підприємств і комерційних закладів які не сплачували податки, величезні дотації та субсидії, яку державна казна виплатила населенню, в тому числі українцям. Визначено, що туристичний бізнес не знав такої кризи із часів Другої світової війни.

Проте, Італія дотримується оптимістичного гасла «Усе буде добре!», яке розповсюдилося на початку карантину.

«Після тривалого локдауну італійська держава допомогла бізнесу деякими соціальними виплатами, а також надала можливості відстрочки платежів та банківського фінансування. Це дало допомогло бізнесу стартувати після відкриття країни – розповідає Ігор Дорош – У післякарантинний період хочеться вірити у те, що цей жах вже не повернеться в таких масштабах, але ж ми чітко розуміємо, щоб без дотримання елементарних правил тепер ніяк.

Ми отримали колосальний досвід і знаю точно, що світ вже не буде таким, як раніше».

Анна Коломійчук роздумує над негаціонізмом коронавірусу «Достатньо проаналізувати ситуацію в світі і подумати, чи можливо, щоб країни добровільно знищували свою економіку, закриваючись на карантин?… Нові смертоносні віруси з’являються що100 років. Цього разу лише за допомогою сучасної медицини і кардинальних дій урядів вдалось запобігти мільйони смертей! На жаль, ці аргументи не діють на людей, які вірять в теорії світових змов».

Маріанна СОРОНЕВИЧ

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