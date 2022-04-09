Українці в Італії святкують Великдень разом із католиками

А чи знаєте ви що Великдень в Італії святкуватимуть разом із католиками?

Святкування Великодня в Італії громадами УГКЦ

Можливо, не всі знають, особливо українці, які приїхали в Італію в останній час, що поважна більшість українських церков в Італії належать до УГКЦ, яка офіційно перейшла на григоріанський календар ще 1 вересня 2021 року.

Апостольський екзархат УГКЦ охоплює всю територію Італії й опікується 152 релігійними громадами.

У приходах Української Греко Католицької Церкви вербну неділю у 2022 році святкуватимуть 10 квітня, а Великдень 17 квітня.

З переходом на григоріанський календар, громади УГКЦ в Італії й надалі відзначатимуть всі свята церковного року, але дата святкування перенесеться на 13 днів раніше.

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Святкування Великодня в Італії православними громадами

Православні приходи відзначатимуть Великдень 24 квітня, проте православних приходів є дуже мало, тому, часто православні і греко-католики в Італії святкують разом.

Зазначу, що, митрополит Київський і всієї України Епіфаній Православної церкви України (ПЦУ) наголосив, що підтримує перехід на григоріанський календар. Проте, він вважає, що українці мають прийти до цього поступово, впродовж 10 років.

Календар – це не питання церковних догматів, це, радше, питання традицій та культурного і політичного вибору.

Для українців, це – вибір між Москвою і Європою.

Маріанна Сороневич

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