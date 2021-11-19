Італійське подружжя покинуло дитину, народжену від сурогатної матерів в Україні

В Україні сурогатне материнство на комерційній основі не заборонено законом. Тому, безплідні пари із різних країн, шукають і знаходять українок, які погоджуються народити для них дитину.

ЩО ТАКЕ СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО

Для довідки, сурогатне материнство – це допоміжна репродуктивна технологія, за якої жінка добровільно погоджується завагітніти, виносити та народити біологічно чужу їй дитину, яка буде потім віддана на виховання генетичним батькам.

Генетичні батьки юридично вважаються батьками цієї дитини, попри те, що її виносила і народила сурогатна мати.

ВІДМОВА ВІД МАТЕРИНСТВА

В ці дні в Італії навколо питання сурогатного материнства в Україні, точиться гостра дискусія.

Інформаційним приводом для цього стала італійська пара, що поїхали у 2020 році Україну, щоб втілити своє бажання мати дитину від сурогатної матері.

Проте, після народження дитини подружжя повернулося в Італію, покинувши 15 місячне немовля на догляд няні.

Не маючи звісток від італійців та кілька місяців не отримуючи від них грошей, няня звернулася в італійське консульство, щоб повідомити про інцидент.

ДИТИНА – ІТАЛІЙКА

Дипломатична установа визнала дівчинку громадянкою Італії, виробила їй документи та привезла в Мілан.

Зараз вона живе в іншій прийомній сім’ї у П’ємонті. Туринський суд у справах неповнолітніх розпочав процес усиновлення.

Маленькій знайшли няню яка розмовляє українською, – єдиною мовою, яку вона чула до цього часу.

«Я НЕ ВІДЧУВАЮ ЇЇ СВОЄЮ»

Проти генетичних батьків відкрито справу. Прокуратура Новари викликала їх для пояснення.

Італійські ЗМІ повідомили, що подружжя підтвердило свою відмову від дитини. Причиною цьому стало те, що генетична матір «не відчувала її своєю дочкою» і тому, не хоче виховувати її.

Пізніше, адвокат пари заявив, що вони не відмовлялися від дитини, адже, після народжуння визнали її своєю. Проте, він не пояснив, чому батьки не забрали новонароджену в Італію, адже для цього не було жодних перешкод.

Зараз прокуратура оцінює гіпотезу кримінальної відповідальності італійців за «залишення неповнолітнього».

Чесно кажучи, мені складно робити оцінку цій ситуації. На це впливає надто багато факторів: психологічні, моралні, соціологічні, юридичні…. А що про це думаєте ви ? …

Маріанна Сороневич

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