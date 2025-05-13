Віцепрем’єр-міністр України — Міністр національної єдності Олексій Чернишов зустрівся в Римі з українською громадою, щоб представити результати діяльності міністерства за перші 100 днів його роботи та обговорити актуальні питання взаємодії з діаспорою.

КОНТЕКСТ ЗУСТРІЧІ: БЕЗЛЮДНА УКРАЇНА

Населення України невпинно зменшується. За перші 10 років незалежності спад становив близько 10 мільйонів осіб. Як наслідок — зменшення ВВП країни вдвічі.

У зв’язку з війною, через зростання смертності, зниження народжуваності та масову еміграцію молоді, сьогодні в Україні проживає приблизно 32 мільйони осіб, з яких 10 мільйонів — пенсіонери.

За прогнозами ООН, протягом наступних 10 років населення України може скоротитися до 15 мільйонів. У таких умовах економіка країни опиниться на межі виживання через брак інтелектуальної та робочої сили. Уже зараз спостерігається гостра нестача фахівців у багатьох галузях.

Погодьтеся, картина катастрофічна. Родючі українські землі безлюдніють…

Міністерство національної єдності створено з метою об’єднати 60-мільйонну українську громаду в Україні та за кордоном і створити умови для її повернення на Батьківщину.

ЯК ПОВЕРНУТИ УКРАЇНЦІВ В УКРАЇНУ

До завершення війни говорити про масове повернення складно через питання безпеки. Проте після скасування воєнного стану дозвіл на проживання для тимчасового притулку в європейських країнах завершиться, і перед громадянами постане вибір: повертатися чи залишатися. Україна має намір створити умови, за яких повернеться якомога більше людей.

З ініціативи Міністерства було відновлено можливість оформлення закордонних паспортів для військовозобов’язаних у консульських установах за кордоном.

Також подано законопроєкт про можливість набуття множинного громадянства. Планується спрощення процедури набуття українського громадянства для громадян країн ЄС, НАТО та G7. Для України важливо, щоб емігранти та їхні нащадки не втрачали український паспорт. Законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді й готується до затвердження.

Розглядається можливість дистанційного бронювання для військовозобов’язаних, які отримали пропозиції роботи в Україні на підприємствах, що мають право на бронювання працівників. Розробляється модель, яка передбачатиме два тижні для завершення працевлаштування після перетину кордону.

Розробляється мобільний застосунок, у якому користувачі зможуть опрацювати індивідуальний алгоритм повернення: дистанційно записати дітей до школи, визнати документи про освіту, отримані за кордоном тощо.

УКРАЇНСЬКІ ЦЕНТРИ ЄДНОСТІ

Міністр представив амбітний проєкт створення Українських центрів єдності в ключових країнах проживання українців. Вони виконуватимуть сервісні функції та заохочуватимуть до повернення в Україну.

У таких центрах можна буде:

дізнатися про пропозиції роботи в Україні;

отримати консультації щодо кредитування для підприємців;

скористатися консульськими послугами та оформленням документів;

отримати доступ до українських банків і пошти;

залучити дітей до української освіти та культурного простору.

Також передбачено можливість практикування релігійного культу для православних українців.

Уряди Франції та Німеччини вже надали приміщення для таких центрів і частково фінансуватимуть їхню діяльність. Метою поїздки Міністра до Італії стало обговорення відкриття аналогічного центру в Римі, і очікується, що приміщення для нього буде знайдено вже до липня.

На завершення зустрічі присутні мали можливість поставити Міністрові свої запитання.

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Враження від зустрічі міністра Чернишова з українською громадою в Італії

Українці в Італії десятиліттями чекали на комплексну підтримку з боку держави. Невже ми нарешті дочекалися? Хочеться вірити, що плани Міністерства національної єдності будуть реалізовані в повному обсязі.

Навіть їх часткова реалізація стане важливою підтримкою як для діаспори, так і для новоприбулих українців.

На моїй сторінці знайдете кілька уривків відео із виступу Віцепрем’єр-міністра України — Міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Маріанна Сороневич

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