25 грудня, чи 7 січня. Коли українці в Італії святкують Різдво?

Щороку українське суспільство обговорює, коли святкувати Різдво: 25 грудня, як у католицькому світі, чи 7 січня?

Хтось святкує це свято двічі: один раз – із італійськими друзями та родиною, другий – із близькими українцями.

Ось чому християни східного і західного обряду святкують народження Христа в різні дні.

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ДЕБАТИ СЕРЕД БОГОСЛОВІВ

День, місяць та рік народження Ісуса Христа є предметом дискусій серед богословів усього світу, оскільки Євангеліє не вказує точної дати.

У християнській традиції датою святкування Різдва встановлено 25 грудня.

Найбільш вірогідно цю дату було обрано, оскільки в язичницькій традиції римлян 25 грудня був днем ​​зимового сонцестояння – датою, коли святкували день народження Непереможного сонця.

Християни надали цьому дню нове євангельське значення.

ДВА КАЛЕНДАРІ

Насправді, дата святкування Різдва однакова для всіх християн: 25 грудня.

Єдина відмінність – календарі, якими користуються різні церкви.

Наприклад, українські православні віруючі, Українська греко-католицька церква (УГКЦ) та деякі протестанти користуються юліанським календарем, який застосовувався в християнстві з часів Римської імперії.

Натомість римо-католики використовують григоріанський календар, запроваджений у 1582 році, який став світським майже в усіх країнах світу.

Різниця між ними становить 13 днів.

25 грудня за юліанським календарем припадає на 7 січня за григоріанським.

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РІЗДВО ДВІЧІ?

Ще кілька років тому українці сідали за різдвяний стіл і співали колядки, незадаючись питанням вірності дати святкування появи на світ святого Дитятка.

Але, з ростом усвідомлення власної ідентичності, прагненням наблизитись до європейських цінностей та відійти від тих, що нав’язує православ’я “руского міра”, питання стало політичним.

Першою до зміни дати Різдва наближається Українська греко-католицька церква (УГКЦ).

Цим же шляхом іде Українська православна церква (ПКУ). Нещодавно митрополит Київський і всієї України Епіфаній чітко дав зрозуміти, що українські православні можуть святкувати Різдво в “новому стилі”.

Для українців вибір приналежності до демократичного світу Заходу, а не до тоталітарного світу Росії, вже зроблений.

… Навіть якщо це рішення ще не закріплено офіційно.

Маріанна Сороневич

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