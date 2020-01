Довідник українців в Римі

Запрошуємо вас переглянути його зміст та, за бажання додати, внести вашу інформацію.

Rappresentanze diplomatiche

• Ambasciata Ucraina in Italia

Via Guido d’Arezzo, 9, Roma – 00198

Tel.: +39 068412630

Fax: +39 068547539

E-mail: emb_it@mfa.gov.ua

Website: http://www.mfa.gov.ua/italy/

• Ufficio consolare dell’Ambasciata d’Ucraina in Italia

via Monte Pramaggiore, 13 00141 – Roma

Tel.: + 390682003641, 0682712 85, 068293236, 0686894850

Fax: + 3906823706

E-mail: gc_it@mfa.gov.ua

Website: italy.mfa.gov.ua

BOUNDARY: Lazio, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, San Marino, Malta

Orari di apertura al pubblico:

Lunedì, martedì, giovedì 9.00 – 12.30, 15.00 – 16.30;

venerdì 9.00 – 12.30

Rilascio dei documenti: Lunedì, martedì, giovedì 15:00 – 16:30.

Chiuso: mercoledì, sabato, domenica

• Linea verde d’emergenza del Ministero degli esteri dell’Ucraina:

+38 0442381657

• Ambasciata d’ Ucraina presso la Santa Sede

via G. Bessarione, 8, int. 3, 00165 – Roma Italia

Tel.:+39 0639378800

Fax: +39 063 937 58 84

E-mail: emb_va@mfa.gov.ua, ukrembva@fastwebmail.it

Website: http://vatican.mfa.gov.ua

Orari di apertura al pubblico: 08:30 – 17:30

Pausa pranzo: 12:30 – 13:30

Chiuso: sabato, domenica

Luoghi di culto

Mons. Dionisio Lachovicz Visitatore apostolico per gli ucraini greco-cattolici in Italia e in Spagna

Piazza Madonna dei Monti, 3

00184 ROMA

Tel.: +39 06 474 4068

E-mail: lachovicz@hotmail.com

• Rev. do Marco Yaroslav Semegen, Сoordinatore nazionale della pastorale per gli ucraini immigrati in Italia

Piazza Madonna dei Monti, 3

00184 ROMA

Tel/Fax: +39 064827400

Cel.: +39 320 951 0506

E-mail: jsemehen@yahoo.com

Segretariato

Rev. do Ivan Stefurak

Segretario

Piazza Madonna dei Monti, 3

00184 Roma

Tеl: +39 06474 40 68

Fax: +39 0648 39 03

Cell: +39 320 354 37 45

E-mail: segreteria.visit.apostolico@gmail.com

• Parrocchia di SS. Sergio e Bacco degli ucraini/ Diocesi di Roma

Piazza Madonna dei Monti, 3

00184 ROMA

Orari delle Liturgie:

tutti i giorni alle ore 6.50

domenica alle ore 7.30, 9.30 e 16.30

giovedì 16.30 (estate 17.00)

Rev. do Ivan Kulyk, Amministratore parrocchiale

Tel./Fax: +39 064827400

Cel.: +39 3298810011

E-mail: kulykivan@gmail.com

Website: www.ukr-parafia-roma.it

http://ukrainskaparafia.blogspot.com

• Basilica minore di santa Sofia/ Diocesi di Roma

Via Boccea, 478

00166 ROMA

Orari delle Liturgie:

domenica alle ore 8.00 e 10.00

giovedì alle ore 16.00

Rev.do Dmytro (Petro) Kvych, Rettore della Basilica

Tel.: +39 06 624.02.03

Fax: +39 06 624 4396

Cell: +39 32 09 72 03 83

E-mail: DKVYCH@i.ua

• Monastero dei padri basiliani di san Giosafat/ Diocesi di Roma

Chiesa Cristo Re

Via San Giosafat, 8 (entrata nella chiesa dalla via Dei Decii, 2)

00153 ROMA

Orari delle Liturgie:

domenica alle ore 07.30, 10.00 e 12.00

giovedì alle ore 16.30

sabato alle ore 7.30

Responsabile Rev. do P. Porfyriy Pidruchnyy, OSBM

Tel.: +39 065780362

Cel.: +39 3661040275

E-mail: bporfirij@hotmail.com

• Ordine dei Padri Basiliani di S. Giosafat (Curia Generalizia)

Protoarchimandrita – Superiore Generale: P. Genesio Viomar, OSBM

Via S. Giosafat 8,

00153 Roma

Tel.: +39 065780362

Fax: +39 065741976

• Monastero “Stoudion” dei Monaci Studiti

Procuratore dei monasteri di regola Studita della UGCC presso la Santa Sede – P. Justyn Boyko, M.S.U.

Via dei Laghi, 25 – Km 9

00046 – Grottaferrata (RM)

E-mail: o_justyn@ukr.net

• Suore Ancelle Beata Vergine Immacolata (Casa Generalizia)

Superiora Generale – Sr. Teresa Slota

Via Cassia, 102

00191 Roma (RM)

Tel:+39 063295763

• Curia Generalizia Ordine Suore Basiliane

Superiora Generale – Sr. Miriam Claire KOWAL, O.S.B.M.

V. S. ALESSIO. 26, N

00153 ROMA,

Tel.: +39 065757391

• Suore Catechiste di Sant’Anna

(Casa per Ferie Santa Sofia)

Superiora – Sr. Rita Baldo

Piazza Madonna dei Monti, 3

00184 Roma, Italia

Tel: +39 06485778,

Fax:+39 064871064,

E-mail: santasofia@tiscalinet.it, santannasrm@yahoo.it

• Pontificio collegio ucraino di San Giosafat

Rettore – P. Stefano Starepravo, OSBM

Tel.: +39 0668891425

Passeggiata del Gianicolo, 7

00165 Roma

• Pontificio Istituto Ucraino Santa Maria del Patrocinio

Rettore – P. Luis Casiano, OSBM

Via Boccea, 480

00166 ROMA

Tel.: +39 0661523201

Fax :+39 0661523206

• Curia Generalizia dei padri basiliani

Superiore p. Genesi Viomar OSBM

Via San Giosafat, 8

00153 Roma

Tel.: +39 065780362

Fax.: +39 065741976

• Congregazione Generale delle suore di San Basilio il Grande

Via Sant’Alessio, 26, Roma

• Congregazione Generale delle Suore Ancelle di Maria Immacolata

Via Cassia, 104. RomaVia Cassia, 104. Roma

• Congregazione delle Suore Catechiste di Sant’Anna

Piazza Madonna dei Monti, 3

00184 ROMA

Tel.: +39 06485778

Madre Superiore: Rita Balda

• Collegio Ucraino Papale di San Giosafat

Rettore p. Stephen Starepravo OSBM

Passeggiata del Gianicolo 7

Roma 00165

Tel.: +39 066892934

• Collegio Ucraino Papale di Santa Maria del Patrocinio

Rettore p. Luis Kachchiano OSBM

Via Boccea 480,

Roma 00166

Tel.: +39 065780362

Communità

Le istituzioni della istruzione ed educazione:

• Università “La Sapienza”

Dipartimentodi Studi Europei e Interculturali, SSEUCO – Sezione di Studi Slavi e dell’Europa Centro-Orientale);

Via Carlo Fea n. 2, 00161 Roma (RM)

Тел.: +39 0649917250, +39 0649917300

http://w3.uniroma1.it/sseuco/

• Scuola ucraina di sabato “Prestigio”

Scuola Media Buonarotti

Via Puglie, 31

00187, Roma (RM)

Tel: +39 3397584432

Е-mail: tanyakuzyk@libero.it

Website: www.scuolaucraina.it

• Asilo ucraini di sabato “Arcobaleno”

Scuola Media Buonarotti

Via Puglie, 31

00187, Roma (RM)

Е-mail: soronevych@libero.it

Tel.: +39 3473916995

Website: www.scuolaucraina.it

•Biblioteca Flaminia (con la sezione speciale dei libri in lingua ucraina)

Via Adolfo Cozza,

7 00121Ostia Lido – Roma.

Mass media

• «Ukrainska gazeta» il giornale per gli ucraini in Italia

via Salaria 274, 00199 Roma (RM)

Caporedatrice: Marianna Soronevych

E-mail: gazetaukrainska@stranieriinitalia.it

Tel.: +39 06 94354512

Website: www.gazetaukrainska.com

• Rivista “Verso La Luce”

– organo ufficiale a mezzo stampa della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina in Italia.

Piazza Madonna dei Monti, 3

00184 ROMA

Cel.: +39 320 951 0506

Tel/Fax: +39 064827400

E-mail: dosvitlait@gmail.com

• Radio Vaticana (sezione ucraina)

Palazzo Pio

Piazza Pia, 3

00120 Vatican City

E-mail: ukr@vatiradio.va

Website: http://www.radiovaticana.org/ucr/index.asp

• Forum International TV

Direttore Responsabile : Gabriele Ratini

Capo Redattore : Raffaella Rosa

via Baldo degli Ubaldi,

00167, Roma (RM)

Website: http://www.foruminternational.tv/

Associazioni diritti lavoratori

• SIDU Sindacato Diritti del’Uomo

Servizi sindacali, CAF, patronato, consulenze legali, immigrazione, traduzioni e altro.

Piazza Giancarlo Vallauri, 16

00154, Roma (RM)

Tel.: +39 065124069, +39 06916504856

Cel.: +39 3463104944

Fax: +39 06233.29.00.65

E-mail: info@associazionesidu.com

Website: http://www.associazionesidu.com/contatti.asp

Orari di apertura al pubblico:

lunedì – venerdì . 09.00 – 13.00,14.00 – 18.00

Chiuso: sabato, domenica

• SILE. Sindacato lavoratori d’Europa

Via Torquato Tasso 147/149/151,

00185 Roma (RM)

Tel.: +39 0670454309

Fax: +39 06233243918

E-mail: sile_roma@yahoo.com

E-mail: sile@legalmail.it

Orari:

dal lunedì al sabato: 09.00 – 13.00, 15.00 – 19.00

domenica 10.00 -14.00

Website: http://www.sindacatosile.it/

•Centro Multiservizi Internazionale

Vicolo Ponte Mammolo, 2

00156 Roma (RM)

(presso Associazione Italo-Ucraina)

Domenica: 09.00 – 13.00

Lunedì e venerdì (solo su appuntamento)

Fax.: +39 0671587770

Cel.:. +39 32704882233, +39 3280040017

E-mail: tanyakuzyk@libero.it

Website: http://www.cmiroma.it/

• Centro servizi per immigrati

Via Pio VII 74,

00100 Roma

Tel/Fax.: +39 066 644 633 27

Tutti giorni 14.00 – 19.00

• Agenzia IAS S.r.l

Servizi per gli immigrati, traduzioni, legalisazioni.

Largo G.Veratti 18/19

00146 Roma

Tel.: +39 065413445/6

Fax: +39 065411991

E-mail: ias02@ roma@tiscali.it

Website: www.vistiias.it

• Associazione sindacale “Insieme verso il futuro”

CAF, servizio del patronato, consulenze legali, immigrazione, legislazione, traduzioni, certificazioni varie, biglietti aerei e autobus.

via Vrancesco carletti 13/15

00154 Roma

Orario: lunedì-venerdì 10.30-18.30 (continuato)

sabato-chiuso

domenica 10.00-14.00

Tel./Fax: +39 0652 12 298

Cel.: +39 3298598622, +39 328654329 (per gli ucraini)

E-mail: inv.roma@gmail.com

SEIUGL(Sindacato emmigrati emmigrati)

Servizi per immigranti

Presidenza: Via del Corea 13 – 00186 Roma

Dirigente Nazionale – Tsebryk Nataliya

Cel.: +39 3405100159; +39 3291656452

E-mail: tsebrycka@libero.it

http://www.seiugl.it

Associazioni culturali

• Associazione “Centro di coordinamento delle associazioni ucraine in Italia”

Presidente Tetyna Kuzyk

E-mail: tanya.kuzyk@yahoo.it

Cell.: +39 3397584432, +39 3270488223

Website: http://www.europadellest.org/

•Associazione di donne lavoratrici ucraine in Italia

Presidente Svitlana Kovalska

Tel.: +39 3896865382

E-mail: ksvitlana2000@yahoo.it

•Associazione “Ukraina in Europa”

Presidente Liliya Bilyk

Tel.: +39 3494446319

•Associazione „Oriana” (Beregynya)

Presidente Mariya Bednarchuk

Тел.: +39 3358146305

E-mail: mariya.bednarchuk@yahoo.com

• Associazione culturale “Ucrainі in Italia”

Presidente Ljubov Carpa

Via Giulietti, 4 Roma

E-mail: lyubovkarpa@yahoo.it

Tel.: +39 320 1827727

• Associazione “Arata”

Presidente Vira Khyzha

Tel.: +39 3291929841

E-mail: mariyakhyzhha@gmail.com

• Associazione culturale cristiana italo-ucraina

Presidente Mario Tronca

Vicolo di Ponte Mammolo, 2

00156 Roma

Tel.: +39 06 66416721

E-mail: associtaloucraina@libero.it

• Santa Sofia – Associazione Religiosa per i Cattolici Ucraini

Presidente dell’Associazione – Mons. Ivan Dacko

Via di Boccea, 478

00166 Roma (RM) – Italia

Tel./Fax: +39 06.664 445 52

E-mail: info@santasofiaroma.eu

• Associazione „Zubko”

Viale Dei Promontori – 440

Roma – 00122

Presidente Lubomyra Zubko

E-mail: zubko.lyuba@gmail.com

Tel.: +39 347 8829184

L’Associazione “Insieme-immigrati in Italia”via Lungomare Caboto 524/526

Gaeta(LT)

Cell.: +39 393-9707981

Website: www.insieme-immigrati-italia.it

Associazione Internazionale Culturale “Roman Pilgrim Center”

via Lorenzo Litta 19;

Presidente Andrii Pelenskyi

Cel.:+39 3404053963;

E-mail: apele@list.ru.

Imprenditori

Negozi

• Alimentari “Galychyna” (Kalipso)

S. Maria alle Fornaci, 6

00165 Roma

Orari: lu-sa 10.00-20.00

dom.09.00-18.00

pausa 13.00-14.00

Tel.: +39 3299344377

• Alimentari “Roksolana”

via Vestali, 35

00100 Roma

• Alimentari “Kozak”

Vende anche libri e giornali

Via dei Conciatori, 1/C

00154 Roma,

Orari: 9.30-20-30 chiusi martedi,

Tel.: +39 0673520756

• Alimentari “Smak”

via Ennio Bonifazzi 8/A,

Tel: +39 320 40 66 44 8

Orario: tutti i giorni10.00 – 21.00 (continuato)

• Gelateria Artigianale “Zoryani”

Via Cipro 4/f, 00136 Roma.

Tel:+39 06 640 062 42

E-mail: zoryani.gelateria@gmail.com.

Orario: tutti giorni 12:00-21:00 (inverno),

10:00-00:00(estate)

• “Il dolce sorriso”

gelateria,creperia, yogurteria e pasticceria

V. Arenula 25

00186 ROMA

Tel.: +39 3280309229_ +39 3298039447

Sempre aperto dalle 10.00 all’1.00

Website: www.gelateriaildolcesorriso.com

• Mia Pizza Express

Via Claudio Asello 3 – Roma. Zona Tuscolana (M. Lucio Sestio).

tel. 06.94368205 www.miapizzaexpress.com

Unica Pizzeria in Italia che offre 5 impasti diversi; Kamut, Soia, Bio, 7 Cereali, Classica. Con tanti prodotti naturali e biologici.

• Pizzeria “Mastro Pizza”

via G.B.Morgani 2c/2d (metro Policlinico)

00161 Roma

Tel.:+39 0644230096

aperto 7 giorni su 7

• Ristorante “Ai 3 Scalini”

Via dei SS. Quattro 30 (Colosseo)

00184 Roma

Tel./Fax.:+39 067096309

E-mail: info@ai3scalini.com

Chiuso: Lunedi

Website: www.ai3scalini.com

Servizi

• Karpaty S.r.l.

spedizioni dei pacchi pastali nei paesi del ex CCCP, biglietti aerei, money trensfer

via Giovanni Andrea Badoero, 68

00154 Roma

lu-sa 10.00-20.00

dom.09.00-18.00

pausa 13.00-14.00

Tel.: +39 06 514 35 793

E-mail: karpaty.posta@gmail.com

• Albergo “Casa Santa Sofia”

Piazza della Madonna dei Monti,3

Roma RM 00184 Italia

Tel.: +39 064 871 064, +39 064 85 778

Skype: casa.santa.sofia

Website: www.casasantasofia.it

• Parruchiere “Roin Style Salon”

via Nomentana83

Orario 9.00-19.00 (continuato)

Tel.: +39 068551491

Cell.:+39 333522875

Website: http://www.roinstyle.it/

• “Damasta parruchiere” (donna/uomo)

via Cassia 927

Orario: lu-sa 9.00-19.00 (continuato)

Tel.: +39 0630316397

E-mail: repley@mail.ru

• Negozio “Mondo di Marina”

pelle pellicce su misura, sartoria, riparazioni

via Tarquinio Collatino,37

00175 Roma

Orari

lunedì 15.00-20.00

ma, me, gio, ve, sa 10.00-20.00 (continuato)

domenica chiuso

E-mail: mondodimarina@yahoo.it

Tel.: +39 3315313039

• Atelier “Sartoria Elen”

Confezionamento dei abiti e riparazioni

viale Arrigo Boito 96/95

00199, Roma

Orari: Lu-sa 9.00-19.00 (orario continuato)

Tel.: +39 3283050662

• Impresa funebre “Anubis Expres”

P.IVA 07461540960

20129, Milano, Italia.

Via Brtolomeo Eustachi, 2

Cell. +39 3337313555

E-mail: anubisfunebri@gmail.com

• AS “PrivatBank” – Filiale in Italia

Via Vespasiano, 46 a/b

00192 Roma

Orario: da lunedì a venerdì 8:30 – 16:15,

pausa: 12:30 – 13:30

Tel.: +39 06 39081911

Fax: +39 06 39081912

Website:www.privatbank.it

Ukraine International Airlines

c/o Distal & ITR Group

Via Barberini, 111

00187 – Roma

Tel: 06 48771350

Fax: 06 4883342

E-mail: ukrainerom@distal.it

Aeroporto Fiumicino T3 Area Partenze

Box Biglietteria 633

Tel: 06 659527030

Fax: 06 65010969

E- mail: biglietteriafco@distal.it

Numero verde: 800 145 685

Website: http://www.flyuia.com, http://www.distal.it

Lа casa della posta S.r.l.

Spedizioni postali, assistenza doganale

via Vittoria Colonna 41

20149 Milano

Orario da lunedì a venerdì 09:00-18:00

Cell.: +38 0503885625

E-mail: bogdan@globexpost.com

Website: www.globexpost.com

