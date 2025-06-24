Автобусом в Італію, чи в Україну? З перевізником KLR Bus — це просто, комфортно та непомітно!

KLR Bus — український автобусний перевізник, який вже завоював довіру пасажирів на маршрутах до Німеччини, Іспанії та Чехії та інших країн Європи. Тепер компанія відкриває новий напрямок — рейси з Україна – Італія – Україна. І головне — вони ставлять комфорт пасажира на перше місце.

З 15 липня подорож до понад 20 міст Італії: Мілан, Болонья, Флоренція, Рим, Неаполь, Бергамо, Верона, Турин, Салерно, Барі, Сорренто, Сан-Ремо, Монако, Пескара, Беневенто, Генуя, Гроссето, Равенна, Тренто, Сієна, Фоджа, Анкона, Казерта, Амальфі — і це ще не все!

Наш маршрут охоплює всі регіональні центри України.

Чому варто обрати KLR Bus для поїздки в Італію?

1. Комфортабельні автобуси: мандрівка в сучасних автобусах, обладнаних всім необхідним для вашого комфорту гарантовано пройде з насолодою.

2. Професійний екіпаж водіїв: водії мають багаторічний досвід та високий рівень професійної підготовки, що гарантує безпеку і надійність під час подорожі.

3. Розетки та USB-порти: заряджайте свої пристрої під час поїздки завдяки наявності розеток і USB-портів біля кожного сидіння.

4. Вигідна ціна: цінова політика розроблена так, щоб ви могли подорожувати з комфортом без переплат.

5. Цілодобовий супровід: наша команда готова допомогти вам у будь-який час доби. 7. Безкоштовні напої: насолоджуйтесь безкоштовними напоями під час подорожі.

6. Клімат-контроль: оптимальна температура в салоні забезпечить комфорт у будь-яку пору року.

7. Можливість вибору місця в автобусі: оберіть найзручніше місце для себе.

8. Туалет: доступ до туалету на борту для вашої зручності.Знижки до 50% при купівлі квитка завчасно.

Плануєте подорож заздалегідь?

Скористайтеся вигідними пропозиціями раннього бронювання від KLR Bus та отримайте значні знижки на квитки:

-30% при бронюванні за 30-39 днів до відправлення. -40% при бронюванні за 40-49 днів. -50% за 50 і більше днів!

Купуйте квитки зручно на klr.com.ua та отримуйте до 10% кешбеку або через WhatsApp за номером +39 392 272 09 08.



Італія ближче, ніж ви думаєте — з KLR Bus.

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