Актуальні правила в’їзду в Україну іноземців та українців

Україна знову змінила правила в’їзду на національну територію з інших країн, починаючи із 16 червня 2021 року.

Правила в’їзду в Україну громадян України

Україна більше не вимагає наявність негативного тесту на коронавірус, або самоізоляції для українців, що повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.

Відтепер більше не потрібно буде встановлювати мобільний застосунок “Вдома” при поверненні з-за кордону до України.

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Правила в’їзду в Україну іноземних громадян

Іноземним громадянам та особам без громадянства, для в’їзду в Україну потрібно мати:

Медичне страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією і діє на весь термін перебування в Україні;

А також один із наступних сертифікатів:

негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (молекулярний тест);

або

експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного не більш як за 72 години до перетинання державного кордону;

або

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданий англійською мовою або з перекладом англійською мовою.

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Інші правила

У разі повернення на території України вищого рівня епідемічної небезпеки замість нинішнього “зеленого” вимога тесту або самоізоляції повернеться, незалежно від країни прибуття.

Інформація на основі повідомлення Міністерства цифрової трансформації України та Уряду України, від 16 червня 2021 року.

Щасливої вам дороги в Україну!

Маріанна Сороневич

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