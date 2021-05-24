Єврокомісія вперше з початку пандемії рекомендувала країнам ЄС дозволити в’їзд іноземним туристам. Окремі країни уже почали втілювати безвіз.

Йдеться про те, щоби скасувати обмеження на поїздки до Євросоюзу і Шенгенської зони для мандрівників з третіх країн, які пройшли вакцинацію сертифікованими на території ЄС препаратами.

Як працюватиме така система та чи є в ній місце для українців, розбиралося hromadske.

Що змінюється і коли можна їхати?

«Єврокомісія пропонує [державам ЄС] дозволити в’їзд на територію Євросоюзу не тільки для людей, що прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих, хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС», — йдеться у заяві Європейської комісії від 3 травня.

«Час відновити туризм та міжнародну дружбу», — додала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ініціативу Єврокомісії ще, звісно, має розглянути рада ЄС, а потім схвалити держави-члени ЄС до кінця травня, щоби її було втілено у життя. Але тут важливим є і сам факт: вперше від березня минулого року, коли кордони закрилися у зв’язку з пандемією, в ЄС заговорили про скасування обмежень на в’їзд.

Тобто якщо зараз вирушити до умовної Німеччини чи Франції з України ви могли, лишень маючи поважну мету поїздки — скажімо, якщо ви медик, водій, дипломат, сезонний працівник або фахівець з догляду, то невдовзі туристична мета теж може бути підставою для в’їзду.

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Звучить оптимістично, але для України є й не надто втішні новини.

По-перше, Україна поки й не потрапляє у норму ЄС щодо «хорошої епідеміологічної ситуації». Навіть якщо Єврокомісія і збільшить поріг кількості нових захворювань на 100 тисяч населення за останні 14 днів, як обіцяє: зараз це лише 25, а має стати 100 випадків. В Україні в останні тижні квітня було понад 380 — хоча й за останній, святковий тиждень ситуація поліпшується — 140 випадків на 10 тисяч осіб.

По-друге, до ЄС хочуть дозволити пускати лише тих, хто отримав «повний комплект», тобто обидві дози вакцини від коронавірусу не менш ніж за 14 днів до в’їзду. Поки що небагато українців можуть таким похизуватися — трохи більш як 300 людей. Тим часом хоча б першу дозу отримали менше ніж 2% населення.

Важливий ще один нюанс: у Шенгені чекають не на всіх щеплених українських туристів, а лиш на тих, хто вакцинувався саме зареєстрованим у ЄС препаратом. Таких зараз чотири: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Водночас індійський Covishield та південнокорейський варіант AstraZeneca, найімовірніше, теж підійдуть для Шенгену як рекомендовані до використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я в умовах надзвичайної ситуації.

А ось щодо китайської вакцини CoronaVac, яка використовується в Україні, ВООЗ своє рішення ще не оголосила, тому у Євросоюзі вагаються.

Та ж історія і з російським «Спутніком V» та іншим китайським препаратом Sinopharm — але ними в Україні не щеплять.

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А з якими документами пускатимуть?

Зрозуміло, для в’їзду на територію ЄС вам треба буде підтвердити, що ви справді вакцинувалися.

Яке підтвердження цьому видаватиме Україна, досі не до кінця зрозуміло. В Міністерстві охорони здоров’я України вже не перший місяць кажуть, що працюють над проєктом ковід-паспортів для тих, хто отримав другу дозу вакцини, і обіцяють, що вони будуть сумісні з європейськими — проте наразі їх не видають і конкретних часових меж для видачі теж не озвучують.

В ЄС (і не лише у ньому) вже у середині червня беззаперечною підставою для в’їзду планують зробити так званий цифровий зелений сертифікат, тобто підтвердження того, що турист здоровий. Причому не обов’язково бути вакцинованим: у сертифікаті ще може бути вказано, що його власник перехворів на COVID-19 або нещодавно зробив тест, який засвідчив відсутність вірусу. Така система уже успішно працює, наприклад, в Ізраїлі.

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Пасажири в масках для подолання поширення COVID-19 ходять по платформі після виходу з регіонального поїзда на залізничному вокзалі Кадорна в Мілані, Італія, 26 квітня 2021 року.

Пасажири в масках для подолання поширення COVID-19 ходять по платформі після виходу з регіонального поїзда на залізничному вокзалі Кадорна в Мілані, Італія, 26 квітня 2021 року.

Фото: AP/Antonio Calanni

Правила будуть для всіх країн ЄС однаковими?

Заяви Єврокомісії про спрощення в’їзду до ЄС — це лише побажання, а пускати туристів чи ні, вирішуватиме кожна країна окремо. Деякі країни можуть вирішити, наприклад, що щеплення від коронавірусу недостатньо, і в умовах для туристів прописати ще й обов’язковий ПЛР-тест і необхідність відбути самоізоляцію.

Це, звісно ж, не всі нюанси: ще важить і те, чи відкриє Україна в’їзд громадянам ЄС. І якою буде тенденція поширення вірусу та вакцинації — як у нас, так і в Євросоюзі, який теж поки не може похизуватися аж таким значним відсотком вакцинованих (наразі щонайменше перше щеплення отримали близько 25%).

А крім того, навіть якщо українцям і дозволять в’їзд до Шенгену вже влітку, ЄС лишає за собою право у будь-який момент поновити заборону в разі ускладнення епідеміологічної ситуації.

Куди зараз взагалі можна мандрувати з України?

У березні ми докладно розповідали, куди можна вирушити за кордон з туристичною метою. Відтоді не так уже й багато змінилося.

Хіба що для українців нарешті відкрився Кіпр — хоча там уже втретє запровадили жорсткий карантин. З 10 травня його планують остаточно зняти: відтак туристів пускатимуть або з негативним тестом, або з підтвердженням вакцинації. Підходить навіть щеплення, зроблене препаратом, не погодженим на рівні ЄС.

Звісно, вибір туристичних маршрутів зараз не надто розмаїтий. Однак у деякі країни українцям нині дозволяють в’їжджати без обмежень та навіть без підтвердження гарного стану здоров’я — до Чорногорії, Хорватії, Сербії, Албанії, Мексики, Кенії, Домініканської Республіки.

Але треба уважно стежити за оновленнями на сайті українського Міністерства закордонних справ. Наприклад, до Албанії українці можуть вільно в’їжджати, лише якщо до цього вони не були в Греції чи Північній Македонії. Якщо так, доведеться відбути 14-денний карантин. Деякі країни практикують на в’їзді вибіркову перевірку стану здоров’я.

Туреччина та Єгипет традиційно лишаються найпопулярнішими напрямками для відпочинку. Однак теж варто враховувати, що карантин через загострення епідеміологічної ситуації в Туреччині частково впливає й на туристів. За межами готелю необхідно мати при собі підтвердження, що ви перебуваєте в країні саме з туристичною метою і проживаєте у конкретному готелі. А ще — підлаштовуватися під обмеження роботи магазинів та закладів харчування.

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