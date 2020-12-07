Заборона виїзду за кордон, керування автомобілем та відібрання квартири у злісних неплатників за комуналку: Третьякова рекомендує Раді ухвалити законопроект.



Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів від «Слуги народу» Галина Третьякова зареєструвала у Верховній Раді постанову, якою рекомендує парламенту ухвалити законопроект про зміни до законодавства щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг № 3613.

Відповідна постанова розміщена на сайті Верховної Ради.

Найбільш цікаві пропозиції вносяться до Закону «Про виконавче провадження».

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Злісні боржники

Так, в Законі «Про виконавче провадження» пропонується прирівняти боржників за житлово-комунальними послугами до боржників за аліментами. Зокрема, змінами передбачено, що за наявності заборгованості зі сплати житлово-комунальних послуг державний виконавець виносить постанови:

1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України – до погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг у повному обсязі;

2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами – до погашення заборгованості з житлово-комунальних послуг у повному обсязі;

3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, – до погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг у повному обсязі;

4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання – до погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг у повному обсязі.

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Штрафи для неплатників

Також передбачені штрафи для злісних неплатників. Зокрема, за наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20% суми заборгованості, а якщо йдеться про 3 роки – то передбачено штраф у розмірі 50% суми заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Окрім того, установлено, що за наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, розмір яких за видами житлово-комунальних послуг встановлений КМУ, стягнення може бути звернено на майно боржника. Тобто на квартиру чи інше майно.

Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці зі сплати аліментів та перевищення встановленої Кабміном загальної суми заборгованості по видах житлово-комунальних послуг.

Виконавець зобов’язаний обчислювати розмір заборгованості зі сплати аліментів, заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг щомісяця.

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Оплата судового збору

Також законопроектом пропонується внести зміни до Закону «Про судовий збір», відповідно до яких від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються: позивачі – у справах про стягнення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Отже, комунальникам буде значно простіше звернутися до суду за стягненням заборгованості.

Додаткові механізми впливів на боржникі

Автори законопроекту: «Судові виконавці отримають додаткові механізми впливів на боржників»

Як зазначають автори законопроекту в пояснювальній записці, «виконавцям послуг спрощується процедура подачі до суду позовів щодо боржників, які не укладуть договори реструктуризації, а судові виконавці отримають додаткові механізми впливів на таких боржників.

Отже, реалізація проекту Закону дозволить прискорити розв’язання проблеми погашення заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги, сприятиме покращанню взаємовідносин між споживачами та виконавцями житлово-комунальних послуг та стабілізації фінансового стану підприємств галузі.

Водночас прийняття проекту Закону дозволить запобігти зростанню кількості неплатників серед платоспроможних категорій громадян.

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Субсидії для малозабезпечені верстви населення

При цьому слід зазначити, що малозабезпечені верстви населення користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг і оплачують такі послуги вчасно, оскільки наявність заборгованості за послуги у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії є підставою для непризначення субсидій на наступний період».

Також законопроектом передбачено, що у разі стягнення аліментів, заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг як частки заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи, фізичної особи – підприємця відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови виконавця.

Якщо стягнути заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг у зазначеному розмірі неможливо, підприємство, установа, організація, ФОП, фізична особа, які проводили відрахування, нараховують боржнику заборгованість зі сплати заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Стягнення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг

Після закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів, заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, за відсутності заборгованості зі сплати аліментів, заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг підприємство, установа, організація, фізична особа – підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, повертають виконавцю постанову про стягнення аліментів, заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг з відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачу присуджених йому сум аліментів, заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

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Якщо відраховані з боржника суми аліментів, заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг не були перераховані стягувачу, виконавець письмово повідомляє стягувачу про розмір заборгованості, що утворилася, та роз’яснює йому права на звернення з позовом до підприємства, установи, організації, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші доходи, якщо така заборгованість утворилася з їхньої вини.

Зазначимо, що строк обчислення заборгованості зі сплати заборгованості фізичних осіб з оплати житлово-комунальних послуг для застосування заходів, передбачених пунктами 1-4 частини дев’ятої, частиною чотирнадцятою статті 71 цього Закону, пропонується обчислювати з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

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