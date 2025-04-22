Важлива інформація для військовозобов’язаних, які планують звернутися у консульство в Італії

Звернутися у консульства України в Італії військовозобов’язані можуть лише у разі оновлення їх військово-облікових даних. Як це зробити та як діяти у разі технічних негараздів.

Оновлення військово-облікових даних

Громадянам України, які перебувають на військовому обліку, необхідно уточнити такі дані:

Адресу проживання

Номер телефону

Адресу електронної пошти

Це вимога згідно із законодавством України та повинна бути виконана протягом 60 днів з 18 травня 2024 року. У разі зміни персональних даних, уточнення слід здійснити протягом 7 днів від дня зміни.

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Технічна підтримка застосунку «Резерв+»

Якщо ви, громадянин України (чоловік віком 18-60 років), звертаєтесь до Генерального консульства України в Італії з метою отримання консульських послуг і не маєте можливості уточнити свої військово-облікові дані, рекомендуємо звернутися до технічної підтримки застосунку «Резерв+».

Контактна інформація:

Будь ласка, вкажіть у листі:

Прізвище, ім’я, по батькові

РНОКПП (ідентифікаційний код)

Контактний номер телефону

Дату народження

Короткий опис суті проблеми

Додаткову інформацію щодо процедури уточнення даних по військовому обліку можна отримати на офіційній сторінці Міністерства оборони України: mil.gov.ua.

Важливі рекомендації

📍 Нагадуємо: Своєчасне оновлення даних військового обліку є обов’язком кожного громадянина. Виконання цієї вимоги сприяє отриманню консульських послуг та забезпечує актуальність ваших даних.

о обліку є обов’язком кожного громадянина.

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