Важлива інформація для військовозобов’язаних, які планують звернутися у консульство в Італії

Звернутися у консульства України в Італії військовозобов’язані можуть лише у разі оновлення їх військово-облікових даних. Як це зробити та як діяти у разі технічних негараздів.
Оновлення військово-облікових даних
Громадянам України, які перебувають на військовому обліку, необхідно уточнити такі дані:
- Адресу проживання
- Номер телефону
- Адресу електронної пошти
Це вимога згідно із законодавством України та повинна бути виконана протягом 60 днів з 18 травня 2024 року. У разі зміни персональних даних, уточнення слід здійснити протягом 7 днів від дня зміни.
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Технічна підтримка застосунку «Резерв+»
Якщо ви, громадянин України (чоловік віком 18-60 років), звертаєтесь до Генерального консульства України в Італії з метою отримання консульських послуг і не маєте можливості уточнити свої військово-облікові дані, рекомендуємо звернутися до технічної підтримки застосунку «Резерв+».
Контактна інформація:
- Електронна адреса: cabinet-support@mil.ua
Будь ласка, вкажіть у листі:
- Прізвище, ім’я, по батькові
- РНОКПП (ідентифікаційний код)
- Контактний номер телефону
- Дату народження
- Короткий опис суті проблеми
Додаткову інформацію щодо процедури уточнення даних по військовому обліку можна отримати на офіційній сторінці Міністерства оборони України: mil.gov.ua.
Важливі рекомендації
📍 Нагадуємо: Своєчасне оновлення даних військового обліку є обов’язком кожного громадянина. Виконання цієї вимоги сприяє отриманню консульських послуг та забезпечує актуальність ваших даних.
о обліку є обов’язком кожного громадянина.
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