На час воєнного стану можна продовжити термін дії попередніх закордонних паспортів та вклеїти фото дитини, віком до 16-ти років, у паспорт одного з батьків.

Для цього потрібно звернутися у державну міграційну службу (ДМС). Однак виготовити новий паспорт наразі неможливо, зважаючи на те, що в Україні закрито доступ до державного реєстру.

«Зараз 80% людей звертаються до нас, щоб відновити або зробити паспорт. На жаль, виготовлення паспорта станом на сьогодні є неможливим на території України. Єдиний варіант, який можливий сьогодні, це вклейка фото дитини у закордонний паспорт батьків, якщо батьки хочуть перетнути кордон. Ця послуга надається у двох підрозділах міграційної служби – на вул. Чупринки, 67 і на вул. Чайковського, 17.

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Попередньо потрібно записатися за номером Гарячої лінії міграційної служби 0800308877. Також можна продовжити термін дії закордонного паспорта», – пояснила директорка департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик.

Водночас, якщо мобільний додаток «Дія» підтягує документи, то закордонним паспортом можна користуватися і через цей додаток. А незабаром міністерство цифрової трансформації планує запровадити в «Дії» є-документ, який дозволить ідентифікувати особу і вчиняти певні дії.

Служба підтримки ЦНАП: (032) 297-57-95.

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