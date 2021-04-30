Вихідні українських консульств в Італії у травні 2021

Генеральне Консульство України в Мілані повідомило про вихідні у травні 2021. Цих же вихідних дотримуватимуться консульства в Римі та Мілані.

Дорогі співвітчизники!

У зв’язку з Пасхальними та іншими травневими державними святами Генеральне консульство України в Мілані не працюватиме 3, 4 та 10 травня.

Читайте також: Посольство України в Італії застерігає від користування послугами посередників для запису у консульство

ATTENZIONE! ORARI DI LAVORO NEI GIORNI FESTIVI

Cari connazionali!

Considerate le festività Pasquali e altre festività statali di maggio il Consolato Generale d’Ucraina a Milano rimarrà chiuso il 3, 4 e 10 maggio.

Читайте також: Як записатися на прийом в консульство України в Італії. Інструкція

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії