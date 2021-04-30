Вихідні українських консульств в Італії у травні 2021

Генеральне Консульство України в Мілані повідомило про вихідні у травні 2021. Цих же вихідних дотримуватимуться консульства в Римі та Мілані.
Дорогі співвітчизники!
У зв’язку з Пасхальними та іншими травневими державними святами Генеральне консульство України в Мілані не працюватиме 3, 4 та 10 травня.
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ATTENZIONE! ORARI DI LAVORO NEI GIORNI FESTIVI
Cari connazionali!
Considerate le festività Pasquali e altre festività statali di maggio il Consolato Generale d’Ucraina a Milano rimarrà chiuso il 3, 4 e 10 maggio.
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