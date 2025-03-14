4-5 квітня 2025 року відбудеться виїзне консульське обслуговування громадян України в Палермо працівниками Генерального консульства України в Неаполі.

Виїзне консульське обслуговування громадян пройде приміщенні асоціації «CABA per la Sicilia» за адресою: Італія, м.Палермо, Via Mariano Stabile, n.97 90139 Palermo,

Буде можливо під час виїзного консульського обслуговування:

подати документи на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

продовжити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого закінчився (консульський збір не стягується);

внести дані дитини до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (консульський збір не стягується);

отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон для дітей до 12 років (особам, яким на дату подання документів на закордонний паспорт вже виповнилося 12 років ПГУВК видаються лише у Неаполі у приміщенні Генерального консульства України);

подати документи, у тому числі заяву-згоду на обробку персональних даних, для підтвердження особи та громадянства України з метою подання у подальшому документів на оформлення ПГУВК та посвідчення особи на повернення в України;

оформлення довідки на шлюбну правоспроможність (Nulla Osta al matrimonio);

взяття на консульський облік/зняття з консульського обліку;

дії з питань громадянства (реєстрація набуття громадянства України (за народженням) дітей, поновлення втрачених або пошкоджених Довідок про реєстрацію особи громадянином України, подання документів для виходу з громадянства України);

нотаріальні дії (доручення, заяви та ін.);

Інші питання консульсько-правового характеру.

ДЛЯ ДОДАТКОВО ДЛЯ ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ:

оформлення консульських довідок для громадян України, у яких відсутні закордонні паспорти;

оформлення довідок, які підтверджують родинні зв’язки заявника з родичами (дітьми, батьками та ін.).З переліком документів, які мають бути пред’явлені заявником для вчинення консулом згаданих консульських дій, можна ознайомитися на веб-сторінці Генерального консульства України в Неаполі, в рубриці «Консульські питання» і далі “Поширені питання / FAQ”



Генеральне консульство України в Неаполі просить заздалегідь повідомити про свої наміри отримати конкретні консульські послуги, а також узгодити час візиту та інші аспекти для подачі документів за номерами телефонів: – +393248773734, +393516880256 – асоціація «Comitato Abbattimento Barriere Architettoniche» (Вікторія Прокопович, м.Палермо).

Запис для візиту з консульських питань здійснюється виключно на безоплатній основі.

За консульські дії, які вчинятимуться працівниками Генерального консульства України під час виїзного консульського обслуговування, стягуватимуться консульські збори відповідно до затверджених тарифів (див. рубрику «Консульські питання» і далі «Тарифи консульського



ЗАПИС ДЛЯ ВІЗИТУ З КОНСУЛЬСЬКИХ ПИТАНЬ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ

За додатковими роз’ясненнями щодо виїзного консульського обслуговування звертайтеся до Генерального консульства України в Неаполі за телефоном:

081-787-54-33.

Генеральне консульство України в Неаполі пропонує попередньо роздрукувати і заповнити заяви, форми яких ви можете знайти за посиланням

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