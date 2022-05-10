Посольство України в Італії роз’яснило умови вступу в ВУЗи України під час війни.

1 травня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти» від 24 березня 2022 року № 2157, яким у 2022 році передбачено:

прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки без дотримання вимог цього Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004 із наступними змінами);

прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Бакалаврат

За інформацією МОН України, у межах вступної кампанії 2022 року для вступу на навчання за бакалаврськими програмами замість традиційного ЗНО передбачено проведення національного мультипредметного тесту (далі – НМТ) у комп’ютерному форматі.

Магістратура

Для вступу до магістратури необхідно буде скласти магістерський тест навчальної компетентності та магістерський комплексний тест.

Складання тестів буде проводитися у форматі комп’ютерного онлайн тестування.

Планується проведення трьох сесій національного мультипредметного тестування (НМТ): основної і додаткової в липні, а також спеціальної у вересні. З 1 лютого до 19 квітня усі вступники 2022 року для участі в ЗНО заповнювали реєстраційні форми.

Для реєстрації учасники мали заповнити реєстраційну форму на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та, за можливості, надіслати комплект реєстраційних документів на адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Слід звернути увагу на те, що особи, які створили реєстраційні картки, ще не є учасниками НМТ, оскільки для участі в тестуванні необхідно обов’язково у травні ц.р. підтвердити своє бажання проходити НМТ на своїх інформаційних сторінках. Корисна інформація щодо процедури реєстрації для участі в НМТ розміщена за цим посиланням.

Інформаційна сторінка для підтвердження участі в НМТ читайте тут.

Детальніше про НМТ читайте тут.

Загальна кількість завдань мультипредметного тесту – 60, на виконання яких буде відведено 90 хвилин. Випробування міститиме три блоки завдань:

з української мови;

математики;

історії України.

Завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів і будуть аналогічними до використовуваних у ЗНО. Більше читайте тут.

Завдання будуть оцінені відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. За виконання кожної складової тесту учасник після завершення тестування отримає окремий результат. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100-200 балів.

Для отримання результату за шкалою 100-200 достатньо буде набрати хоча б ОДИН тестовий бал. Детальніше з інформацією про зміст, структуру й оцінювання кожного блоку НМТ можна ознайомитися у відповідних розділах на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Дати проведення тестувань залежатимуть від безпекової ситуації та узгодження організаційно-технічних питань із заінтересованими сторонами.

За інформацією МОН, деталі вступної кампанії будуть викладені у відповідному Порядку зарахування до закладів вищої освіти у 2022 році, розроблення якого перебуває на фінальному етапі.

Ознайомитись з демонстраційним варіантом НМТ можна за посиланням, а також знайти відповіді на поширені запитання.

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