Відвідувачі Генконсульства в Мілані можуть отримати довідку для автосертифікату

До уваги громадян, які планують відвідати Генконсульство України в Мілані.

Українці, що мають призначений прийом у Генконсульстві України в Мілані, можуть приїхати на нього без перешкод.

Генконсульство не змінює графік у зв’язку із карантином та надаватиме довідку, потрібну для автосертифікації тим, хто приїжджає із інших регіонів.

Генеральне Консульство України в Мілані повідомляє, що із 17 січня до 05 березня 2021 року в регіонах консульського округу Генконсульства будуть діяти посилені карантинні обмеження!

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Наразі, за рішенням МОЗ Італії з 17 по 31 січня 2021 року буде запроваджено розподіл регіонів на такі зони:

червона зона: Ломбардія та Автономна провінція Больцано;

помаранчева зона: Валле-д’Аоста, Венето, Емілья-Романья, Лігурія, П’ємонт, Фріулі-Венеція-Джулія;

Більш детальну інформацію можна знайти тут.

Протягом цього часу Генеральне консульство прийматиме громадян за звичайним графіком.

Також Генонсульство нагадує, що Префектура Мілану у своїх Рекомендаціях від 07.11.2020р. №15.5/2020-002593, підтвердила, що іноземні громадяни, які отримали підтвердження про попередній запис на прийом та прямують до консульської установи своєї держави, мають право на безперешкодний проїзд до консульства, за умови попереднього заповнення передбаченої заяви (autocertificazione):

У разі потреби, Генеральне консульство України в Мілані готове надати письмове підтвердження Вашого запису до нашої установи італійською мовою.

Для отримання такого підтвердження надішліть відповідне прохання на адресу електронної пошти ГКУ в Мілані ( gc_itm@mfa.gov.ua ), зазначивши Ваше прізвище та ім’я, назву консульської дії та дату візиту до консульства.

Генконсульство просить поширювати цю інформацію серед ваших друзів і знайомих, які проживають на Півночі Італії!

Як записатися на прийом у Генконсульство України в Мілані

Генерального консульства України в Мілані приймає громадян згідно запису о online на вчинення наступних консульських дій на сайті Consmilano.com.ua.

Генконсульство здійснює наступні Консульські дії:

– Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

– Вчинення нотаріальних дій (оформлення довіреності, дозвіл на перетин кордону дітей тощо);

– Оформлення довідки про шлюбну провоспроможність (Nulla Osta al matrimonio);

– Тимчасовий та постійний консульський облік;

– Оформлення постійного місця проживання в Італії;

– Вихід з громадянства України.

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