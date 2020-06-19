Відновилено пропуск авто на ще одному пункті пропуску з Польщею

16 червня відновився рух автотранспорту на пункті пропуску “Шегині” на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Уночі Прикордонна варта Республіки Польща повідомила про рішення щодо відновлення руху автотранспорту через пункт пропуску “Медика”.

“Цієї ж ночі Держприкордонслужба України забезпечила можливість пропуску легкового та вантажного транспорту у пункті пропуску “Шегині”, навпроти польського – “Медика”, – проінформували прикордонники.

Уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в “Шегинях” ще 20 травня, але здійснення пропускних операцій стало можливим тільки після рішення польської сторони.

Зараз на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску для автомобільного сполучення: “Краківець – Корчова”, “Рава-Руська – Гребенне”, “Ягодин – Дорогуськ” та “Шегині – Медика”.

Піше сполучення здійснюється лише у пункті пропуску “Шегині – Медика”, де з початку червня зростає пасажиропотік та спостерігається скупчення осіб перед польським пунктом пропуску через тривалі контрольні та санітарні заходи, повідомили прикордонники.

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