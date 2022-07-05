Військовозобов’язаним заборонили переїжджати між регіонами України

Українцям, які перебувають на обліку в терцентрах комплектування та соціальної підтримки заборонили виїжджати за межі регіону проживання без спецдозволу.

Він видається строком на 30 діб залежно від категорії військовозобов’язаного.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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“З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю”, – йдеться в повідомленні.

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В Генштабі звернулися з проханням з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’явилась інформація, в Україні можуть заборонити віськовозобов’язаним залишати місце проживання без дозволу.

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