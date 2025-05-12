Військовозобов’язаним за кордоном більше не потрібен військовий квиток для оформлення паспорта

Уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Вони, зокрема, стосуються оформлення загранпаспорта

Що змінилося у процедурі оформлення загранпаспорта?

🔹 Чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, можуть оформити паспорт громадянина України або закордонний паспорт без фізичного пред’явлення військово-облікового документа.

🔹 Статус військового обліку тепер перевірятиметься автоматично працівниками закордонних підрозділів ДП «Документ».

🔹 Якщо інформації про громадянина немає в Єдиному державному реєстрі призовників, його дані будуть внесені до реєстру без проходження медкомісії.

🔹 Отримати паспорт можна лише після автоматичного формування військово-облікового документа.

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Що це означає на практиці?

✔️ Оформлення та заміна паспорта за кордоном стали простішими – більше не потрібно подавати паперовий або електронний військово-обліковий документ.

✔️ Перевірка статусу військового обліку здійснюється автоматично під час оформлення паспорта у закордонних підрозділах ДП «Документ».

✔️ Особи, які ще не перебували на військовому обліку, будуть внесені в реєстр автоматично, без проходження медкомісії.

Слідкуйте за оновленнями та оформлюйте документи без зайвих труднощів!

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