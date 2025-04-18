Військовозобов’язані чоловіки за кордоном зможуть стати на військовий облік дистанційно – Верещук

Міноборони готує нову постанову, яка дозволить громадянам України віком від 18 до 60 років стати на військовий облік дистанційно, не відвідуючи територіальні центри комплектування (ТЦК) та без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Ірина Верещук, заступниця керівника Офісу Президента, підкреслила, що відповідний проєкт постанови буде внесений у тижневий термін.

Деталі нововведення

На міжвідомчій робочій нараді було досягнуто домовленості, що громадяни віком від 18 до 60 років, які знаходяться за межами України, зможуть:

Зареєструватися на військовий облік онлайн.

Уникнути необхідності відвідувати ТЦК.

Не проходити ВЛК, як це наразі передбачено для осіб від 18 до 25 років.

Чому це важливо?

Запровадження дистанційного обліку спростить процес для українців за кордоном та зменшить кількість порушень через несвоєчасне оновлення військово-облікових даних.

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Інші нововведення

Згідно із законом №12093, прийнятим Верховною Радою 13 березня:

Військовозобов’язані можуть оплачувати штрафи через застосунок “Резерв+” .

. Українці за кордоном отримають можливість оновлювати дані дистанційно та уникати штрафів.

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, ці зміни спрямовані на спрощення процедур та забезпечення законного повернення громадян в Україну без порушень.

Реєстр “Оберіг”

Додатково Реєстр “Оберіг” дозволяє ідентифікувати осіб, які:

Ніколи не ставали на військовий облік.

Не відвідували ТЦК.

Це стало можливим завдяки інтеграції з Демографічним реєстром.

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