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В Україні анонсували можливе закриття кордонів з Європою

Найближчим часом закриття кордонів України Кабмін не обговорюватиме. Однак усе може змінитися, якщо у країні введуть повний локдаун.

Повного локдауну наразі вдалося уникнути через впровадження карантину вихідного дня. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Якщо буде запроваджений повний локдаун – то, вочевидь, буде розглядатись такий захід як закриття кордонів, – зазначив Кулеба.

Глава МЗС також наголосив, що наразі світ не має можливості реагувати на пандемію так, як це було навесні 2020 року. Це розуміє і Україна, і світові партнери.

Що відомо про коронавірус в Україні

  • За добу 15 листопада в Україні зафіксували 9832 нових заражених;
  • усього від початку пандемії в Україні захворіли понад 545 тисяч людей;
  • з 14 листопада у країні діє карантин вихідного дня.
  • окрім того, Кабмін скасував адаптивний карантин. Наразі країна перебуває у помаранчевій зоні.

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