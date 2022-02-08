В Україні при купівлі нерухомості дані покупців перевірятимуть на моменті реєстрації прав. Проводитиме перевірки Державна податкова служба (ДПС).

Відповідний спільний наказ Мін’юсту та Мінфіну від 31 січня 2022 року №280/5/41 набув чинності 5 лютого. Про це повідомляє видання бухгалтерських новин “Дебет-Кредит”.

На даний момент відомо, що йдеться про перевірку відповідності даних фізичних осіб та інформації в Державному реєстрі фізосіб-платників податків. Також перевіряльники звірятимуться з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

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Повідомляється, що запити на перевірку до ДПС будуть подавати нотаріуси та державні реєстратори. Вони робитимуть це, приймаючи заяви щодо реєстраційних дій.

Для того, щоб провести перевірку покупця, податківцям знадобляться такі дані: прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Зазначається, що відповідь ДПС України на запит міститиме “результат його обробки”. Веденням електронних журналів запитів та відповідей займатимуться держпідприємство “Національні інформаційні системи” та Державна податкова служба.

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