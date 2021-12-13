В Україні скасовано прописку у паспорті – тепер її реєструють у “Дії”

Верховна Рада прийняла закон, яким скасовано прописку у паспорті. Реєстрацію місця проживання можна здійснити онлайн у порталі “Дія”.
Про це вдеться в Telegram-каналі міністра цифрових трансформацій Михайла Федорова.
“Знищуємо штамп в паспорті і “папірець” до ID-картки. Ми спрощуємо топ-послугу, формат якої давно віджив своє. Зареєструвати місце проживання можна буде онлайн.
ВРУ прийняла законопроект в цілому.
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Тепер ви прямо в додатках або на порталі Дія можете вказати адресу, за яким фактично проживаєте, і отримати підтвердження від власника житла”.
За словами Федорова, оформити пенсію, документи або отримати меддопомогу можна буде там, де людина проживає, а не там, де прописана.
Місце реєстрації не буде давати людині право власності на житло, а лише повідомляти державі, де громадянин проживає.
Зараз, за словами міністра, послуга працює в 7 містах в експериментальному форматі і скоро скасовано прописку у паспорті можна буде у решті міст України.
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Відповідно до положень закону місце проживання декларується у:
- житлі, яке перебуває у приватній власності;
- житлі, призначеному для короткострокового проживання.
Місце проживання реєструється:
- у житлі комунальної власності, що підлягає приватизації;
- у службовому житлі.
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