В Україні тимчасово призупинено видавання та оформлення паспортів: причина та терміни відновлення

Оновлення паспортних послуг в Україні: коли знову можна буде оформити паспорт?

У зв’язку з технічними роботами в Україні тимчасово призупинено видавання та оформлення паспортних документів. Про це повідомило ДП “Документ”.

З 13 грудня 2024 року, починаючи з 16:30, розпочнуться планові технічні роботи з обслуговування обладнання Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР). Це призведе до тимчасового призупинення послуг з оформлення та видачі паспортів, зокрема ID-карток та закордонних паспортів.

Технічні роботи триватимуть до 16 грудня 2024 року, після чого паспортний сервіс буде відновлено. Про відновлення роботи та доступність послуг буде повідомлено додатково.

Ключові моменти:

Оформлення паспортів призупинено через технічне обслуговування ЄДДР.

Послуги будуть відновлені 16 грудня 2024 року.

Після відновлення сервісу можна буде оформлювати як внутрішні паспорти, так і закордонні.

Всі, хто планує подати документи для отримання паспорта або інших ідентифікаційних документів, повинні врахувати тимчасові обмеження та очікувати на відновлення роботи сервісу в середині грудня.

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