В Італії знову можна обміняти українське посвідчення водія на італійське

Посольство України в Італії повідомило про завершення процедури ратифікації угоди про взаємне визнання та посвідчення водія.

Кабінет Міністрів України затвердив Угоду з Урядом Італії про взаємне визнання та обмін посвідчень водія 17 листопада 2021 року після комплетації цієї процедури Міністрів Італійської Республіки.

«Угода набуває чинності через 60 днів з дати отримання договірними сторонами останнього письмового повідомлення про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою» – читаємо у повідомленні.

Відтак, вже на початку 2022 року громадяни України та Італії, які легально проживають на території обох країн, знову отримають можливість обміняти свої водійські права без складання теоретичних і практичних іспитів та без витрат на їх оплату.

На жаль, Посольство України в Італії не опублікувало текст Угоди. Також його ще нема на сайті МВС України.

За попередніми даними відомо що, дія Угоди поширюється на громадян України, які:

– легально проживають в Італії;

– є резидентами країни менш як чотири років;

– мають дійсні українські посвідчення водія.

Отже, я якщо тривалість вашої резиденції в Італії складає понад 4 років, вам варто звернутися в автошколу, чи представництво Цивільної моторизації (Motorizzazione civile) для здачі теоретичного і практичного іспиту.

Як тільки це стане відомо, я опублікую деталі угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

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Маріанна Сороневич

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