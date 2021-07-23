В Італії стало можливим конвертувати українське посвідчення водія

Угода між Україною та Італією дзволить конвертувати українське посвідчення водія без іспитів та без додаткових доплат.

МЗС повідомило про підписання двосторонньої угоди між Україною та Італією, що дозволить обміняти водійські права без іспитів та без додаткових витрат. Дана угода укладена строком на 5 років.

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Зміст Угоди в загальних рисах:

громадяни України, які легально проживають в Італії, й італійці, які законно проживають в Україні, зможуть обміняти свої національні водійські посвідчення на аналогічні документи країни проживання;

власник українського посвідчення водія зможе обміняти його на італійське без складання теоретичних та практичних іспитів і внесення відповідної плати;

обмін не є автоматичним, подані документи проходитимуть перевірку на дійсність і достовірність.

для обміну посвідчення потрібно володіти певними реквізитами і звертатися в представництво Інспекції Цивільного автомобільного руху та Транспортного забезпечення Італії (Motorizzazione Civile).

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Угоду, що дозволить конвертувати українське посвідчення водія, підписано 20 червня 2021, вона набере чинності через 60 днів та з дати отримання країнами останнього письмового повідомлення про виконання ними всіх необхідних процедур, тобто – не раніше ніж 17 вересня 2021.

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