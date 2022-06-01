«Гаряча лінія» для родичів полонених та зниклих безвісти під час війни

У разі пошуку осіб, які потрапили в полон або зникли безвісти, громадяни можуть звертатись на гарячу лінію Національного інформаційного бюро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Якщо розшукуєте родичів, які потрапили в полон, зникли під час війни – звертайтесь на «гарячу лінію» Національного інформаційного бюро 1648 або +380442878165 (дзвінки з-за кордону)», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, родичам військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими, почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення.

25 травня у Генштабі застерегли від спілкування зі зловмисниками та наголосили, що ЗСУ не збирають коштів та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу.

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