Генконсульство в Мілані розширює розклад роботи

Про збільшення часу, відведеного на прийом громадян, Генеральне консульство України в Мілані повідомляє на своїй сторінці у соціальних мережах.

“Шановні громадяни!

З метою задоволення надзвичайно високого попиту на послугу оформлення в Генконсульстві паспорта громадянина України для виїзду за кордон прийнято рішення, починаючи з грудня, здійснювати додатковий прийом громадян у години, визначені чинним розкладом роботи Генконсульства неприйомними” – читаємо в повідомленні.

Консульство повідомляє, шо таким чином стане можливим збільшення місь для реєстрації на сайті Генконсульства.

“За попередньою оцінкою це дозволить відкривати щомісяця близько 100-120 додаткових слотів для запису на оформлення закордонного паспорта” – йдеться в повідомленні.

Водночас, консульство просить врахувати, що існують визначені технічними можливостями, безпековими вимогами та санітарними нормами об’єктивні межі кількості відвідувачів, яких працівники Генконсульства можуть прийняти протягом робочого дня.

Запис на прийом у консульство можна здійснити тут.

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