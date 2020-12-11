Генконсульство України в Мілані бореться із шахраями-посередниками

Генконсульство в Мілані бореться із шахраями, що незаконно надають посередницькі послуги.
Консульські дії, які ви можете здійснити в ГКУ в Мілані
Генерального консульства України в Мілані приймає громадян згідно запису о online на вчинення наступних консульських дій на сайті Consmilano.com.ua.
Генконсульство здійснює наступні Консульські дії:
– Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
– Вчинення нотаріальних дій (оформлення довіреності, дозвіл на перетин кордону дітей тощо);
– Оформлення довідки про шлюбну провоспроможність (Nulla Osta al matrimonio);
– Тимчасовий та постійний консульський облік;
– Оформлення постійного місця проживання в Італії;
– Вихід з громадянства України.
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Спільнота у Facebook на допомогу користувачам
Генеральне консульство України в Мілані створила групу у Facebook Consmilano.com.ua – запис online на вчинення консульських дій для:
- Допомоги користувачам у онлайн реєстрації на прийом;
- Зв’язку з розробниками (для усунення помилок і поліпшення проекту);
- Набору групи волонтерів для допомоги користувачам в освоєнні роботи з сайтом;
- Виявлення зловживань, шахрайства та корупційних дій при роботі з сайтом.
Запрошуємо українців, які належать до консульського округу ГКУ в Мілані вступити у групу та отримувати компетентну інформацію із перших рук.
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ГКУ в Мілані бореться із шахраями-посередниками
Система онлайн-запису створена для безпосередньої взаємодії між заявником та Генеральним консульством.
Використання системи посередниками чи юридичними особами заборонено!
Просимо негайно повідомляти про факти пропозицій третіх осіб щодо надання послуг з онлайн-запису на прийом до Генконсульства на електронну адресу gc_itm@mfa.gov.ua.
Про отримання неправомірної вигоди будуть поінформовані правоохоронні та податкові органи Італії.
Створені посередниками облікові записи будуть заблоковані та анульовані без попередження.
За повідомленнями ГКУ в Мілані
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