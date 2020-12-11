Генконсульство України в Мілані бореться із шахраями-посередниками

Генконсульство в Мілані бореться із шахраями, що незаконно надають посередницькі послуги.

Консульські дії, які ви можете здійснити в ГКУ в Мілані

Генерального консульства України в Мілані приймає громадян згідно запису о online на вчинення наступних консульських дій на сайті Consmilano.com.ua.

Генконсульство здійснює наступні Консульські дії:

– Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

– Вчинення нотаріальних дій (оформлення довіреності, дозвіл на перетин кордону дітей тощо);

– Оформлення довідки про шлюбну провоспроможність (Nulla Osta al matrimonio);

– Тимчасовий та постійний консульський облік;

– Оформлення постійного місця проживання в Італії;

– Вихід з громадянства України.

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Спільнота у Facebook на допомогу користувачам

Генеральне консульство України в Мілані створила групу у Facebook Consmilano.com.ua – запис online на вчинення консульських дій для:

Допомоги користувачам у онлайн реєстрації на прийом;

Зв’язку з розробниками (для усунення помилок і поліпшення проекту);

Набору групи волонтерів для допомоги користувачам в освоєнні роботи з сайтом;

Виявлення зловживань, шахрайства та корупційних дій при роботі з сайтом.

Запрошуємо українців, які належать до консульського округу ГКУ в Мілані вступити у групу та отримувати компетентну інформацію із перших рук.

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ГКУ в Мілані бореться із шахраями-посередниками

Система онлайн-запису створена для безпосередньої взаємодії між заявником та Генеральним консульством.

Використання системи посередниками чи юридичними особами заборонено!

Просимо негайно повідомляти про факти пропозицій третіх осіб щодо надання послуг з онлайн-запису на прийом до Генконсульства на електронну адресу gc_itm@mfa.gov.ua.

Про отримання неправомірної вигоди будуть поінформовані правоохоронні та податкові органи Італії.

Створені посередниками облікові записи будуть заблоковані та анульовані без попередження.

За повідомленнями ГКУ в Мілані

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