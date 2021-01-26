Голова Державної Податкової Служби: Податкам для заробітчан бути

Податкам для заробітчан, рано чи пізно, бути. Таку заяву зробив голова Державної Податкової Служби Олексій Любченко, повідомляє ДПС на своєму сайті на сторінці в соцмережі Фейсбук.

“Загальне правило просте: із доходів, які одержують українські громадяни, сплачують податки. Неважливо, де.

У нас є підписані угоди про виключення подвійного оподаткування абсолютно з усіма країнами, де працюють наші люди.

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Якщо наші громадяни заплатили податки за кордоном: у Польщі, Угорщині, Португалії або деінде – в Україні ніхто з них вимагати податки не має права. Єдине, що вони мають зробити, – це подати податкову декларацію”, – підкреслив

В ДПС нагадали, що обов’язок подачі декларації про майновий стан і доходи, а також сплати податків та зборів визначено ст. 67 Конституції України.

“При цьому, якщо громадянин отримував доходи за кордоном, а це особливо стосується українських заробітчан, і сплатив податки там, то за умови надання таких підтверджуючих документів йому не доведеться сплачувати податки ще раз і в України.”, – повідомляє ДПС.

Отже, податкам для заробітчан, рано чи пізно, бути. Проте, суворий контроль за людьми, які тривалий час проживають за кордоном, проте зберігають українське громадянство, можу привести до відмови від громадянства.

Нагадуємо, не так давно, глава Державної податкової служби Олексій Любченкозапропонував почати боротися з ухиленням від сплати податків із боку українських трудових мігрантів, розкривши банківську таємницю. Це допомогло б знімати податки.

На думку Олексія Любченка, щоб податкова почала боротися з ухиленням від сплати податків із боку українських трудових мігрантів, потрібен контроль банківських рахунків.

Проте, ці заяви Любченка, залишаються лише теоретичними усними деклараціями. Адже, щоб запустити механізми, які уможливлять сплату податкам для заробітчан, потрібно розробити угоди із окремими країнами.

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