Генконсульство Мілана проведе ряд виїздних обслуговувань у північній частині Італії.
До уваги тих, хто з різних причин не може приїхати до генерального консульства України в Мілані для отримання консульських послуг
Не можете доїхати до консульство, тоді ми їдемо до вас!” – таке повідомлення з’явилося на сайті Генерального консульства України в Мілані в оголошенні графіка виїздних обслуговувань на 2021 рік.
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ГКУ в Мілані розробило попередній графік виїзних консульських обслуговувань!
- 10 березня 2021 – м.Болонья
- 24 березня 2021 – м.Местре
- 21 квітня 2021 – м.Тренто
- 19 травня 2021 – м.Удіне
- 16 червня 2021 – м.Генуя
- 20 жовтня 2021 – м.Местре
- 24 листопада 2021 – м.Болонья
- 15 грудня 2021 – м.Бользано
“В умовах боротьби з COVID-19 ми не можемо гарантувати, що всі ці виїзди обов’язково відбудуться. Інформація щодо точних адрес проведення ВКО, організаторів та процедури запису на прийом будемо публікувати окремо”. – попереджеє Генконсульство.
Слідкуйте за новинами на нашому сайті та сторінці у Фейсбуці Consolato Generale dell’Ucraina a Milano/ГКУ в Мілані, щоб оперативно дізнатися про дати виїздних обслуговувань в Північній Італії.
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Консульські послуги, які можна отримати під час виїздних обслуговувань
Під час прийому можна отримати наступні послуги:
- – оформлення паспорта для дитини (до 12 років),
- – дозвіл на виїзд дітей на ПМП,
- – дозвіл на виїзд дитини за кордон,
- – дозвіл на одруження,
- – доручення,
- – консульський облік,
- – інші юридичні питання.
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