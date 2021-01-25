Генконсульство Мілана проведе ряд виїздних обслуговувань у північній частині Італії.

До уваги тих, хто з різних причин не може приїхати до генерального консульства України в Мілані для отримання консульських послуг

Не можете доїхати до консульство, тоді ми їдемо до вас!” – таке повідомлення з’явилося на сайті Генерального консульства України в Мілані в оголошенні графіка виїздних обслуговувань на 2021 рік.

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ГКУ в Мілані розробило попередній графік виїзних консульських обслуговувань!

10 березня 2021 – м.Болонья

24 березня 2021 – м.Местре

21 квітня 2021 – м.Тренто

19 травня 2021 – м.Удіне

16 червня 2021 – м.Генуя

20 жовтня 2021 – м.Местре

24 листопада 2021 – м.Болонья

15 грудня 2021 – м.Бользано

“В умовах боротьби з COVID-19 ми не можемо гарантувати, що всі ці виїзди обов’язково відбудуться. Інформація щодо точних адрес проведення ВКО, організаторів та процедури запису на прийом будемо публікувати окремо”. – попереджеє Генконсульство.

Слідкуйте за новинами на нашому сайті та сторінці у Фейсбуці Consolato Generale dell’Ucraina a Milano/ГКУ в Мілані, щоб оперативно дізнатися про дати виїздних обслуговувань в Північній Італії.

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Консульські послуги, які можна отримати під час виїздних обслуговувань

Під час прийому можна отримати наступні послуги:

– оформлення паспорта для дитини (до 12 років),

– дозвіл на виїзд дітей на ПМП,

– дозвіл на виїзд дитини за кордон,

– дозвіл на одруження,

– доручення,

– консульський облік,

– інші юридичні питання.

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