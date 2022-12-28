У грудні 2022- січні 2023 консульства України в Італії проводитимуть прийом громадян а наступним графіком.

В грудні 2022 року – січні 2023 року Генеральне консульство України в Мілані продовжуватиме здійснювати прийом громадян у порядку “живої черги”.

Про це генконсульство повідомляє на своєму офіційному сайті.

Просимо звернути увагу на те, що в понеділок 26 грудня 2022 року прийом громадян проводитися не буде.

В інші дні згаданого періоду, у тому числі 6, 7, 8, 9 грудня 2022 року, прийом громадян проводитиметься за звичайним графіком:

понеділок, вівторок, четвер: 09:00-13:00, 14:00-16:00;

середа, п’ятниця: 09:00-13:00.

Оформлення та видача Nulla Osta al Matrimonio відбувається у порядку “живої черги” за окремим графіком:

понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця: 09:00-13:00.

Оформлення та видача віз для в’їзду в Україну – за попереднім записом на сайті https://visa.mfa.gov.ua/visa/index: понеділок, вівторок, четвер: 14:00-16:00.

Прийом громадян у суботу та неділю, а також 26 грудня 2022 року відбуватиметься за крайньої потреби: загроза життю чи здоров’ю громадян України.

Прийом громадян України відбуватиметься у порядку “живої черги” з метою забезпечення розгляду якомога більшої кількості звернень громадян.

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