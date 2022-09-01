Графік прийому українського консульства в Мілані у вересні 2022 року

Генеральне консульство України в Мілані повідомило про графік прийому громадян у вересні 2022 року.

Генконсульство здійснюватиме прийом та опрацювання документів за таким графіком:

▪️невідкладні паспортні питання (продовження терміну дії паспорта, видача тимчасового документа з фото, внесення інформації про дитину до паспорта одного з батьків):

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця:

09:00-13:00, 14:00-16:00;

▪️оформлення та видача Nulla Osta al Matrimonio:

понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця:

09:00-13:00;

▪️оформлення та видача віз для в’їзду в Україну – за попереднім записом на сайті https://visa.mfa.gov.ua/visa/index :

понеділок, вівторок, четвер:

14:00-16:00;

▪️інші питання (оформлення нового паспорта, нотаріат, довідки, консульський облік тощо):

понеділок, вівторок, четвер:

09:00-13:00, 14:00-16:00;

п’ятниця:

09:00-13:00.

Прийом у суботу та неділю відбуватиметься за крайньої потреби: загроза життю чи здоров’ю громадян України.

З метою забезпечення розгляду якомога більшої кількості звернень, прийом громадян України і надалі відбуватиметься у порядку “живої черги”.

Запровадження такого порядку прийому громадян з початку повномасштабної війни в Україні дозволило збільшити кількість консульських дій, вчинених нашою установою, більше, ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Просимо – будьте взаємно ввічливими. Поступайтеся місцем у черзі інвалідам, людям літнього віку, вагітним жінкам та людям з маленькими дітьми. Заздалегідь перевіряйте перелік документів, які потрібні для вчинення консульських дій, і заздалегідь готуйте запитувану кількість копій.

Нагадуємо, що на прилеглій території перед Генконсульством одночасно формуються п’ять черг прийому громадян:

Черга №1️⃣ (вхід зліва) – оформлення та видача документів, які стосуються дітей та обліку громадян (внесення інформації про дитину до паспорта одного з батьків, реєстрація набуття громадянства України за народженням, оформлення нового паспорта для виїзду за кордон для дітей молодше 16 років, консульський облік громадян).

Черга №2️⃣ (вхід зліва) – оформлення та видача тимчасових документів, які посвідчують особу (тимчасового свідоцтва з фото, посвідчення особи на повернення в Україну), оформлення довідок щодо підтвердження родинних зв’язків.

Черга №3️⃣ (вхід зліва) – нотаріальні питання (оформлення довіреностей, засвідчення підпису на заявах, засвідчення вірності копій документів тощо) та довідки (довідки щодо підтвердження персональних даних, стандартизовані роз’яснення норм законодавства України тощо)

Черга №4️⃣ (вхід зліва) – оформлення та видача Nulla Osta al Matrimonio та довідок про підтвердження сімейного стану.

Черга №5️⃣ (вхід справа) – оформлення та видача паспортів громадянина України для виїзду за кордон, продовження строку дії паспортів для виїзду за кордон.

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