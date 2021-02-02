Дехто в Україні отримає по дві пенсії, а хтось не матиме жодної

Якщо нічого не змінити, Україні дехто отримуватиме по дві пенсії, а хтось не матиме жодної. А через 15 років можна залишаться зовсім без пенсій.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє вже в нинішньому, 2021 році, запустити накопичувальне пенсійне забезпечення.

На цьому ж наполягає і Міністерство соціальної політики, та й голова профільного комітету Верховної Ради, нардепка від “Слуги народу” Галина Третьякова неодноразово виступала за таку реформу.

Можливо, після майже 15 років обіцянок, які роздавали українцям політики й чиновники, трансформувати пенсійну систему вдасться “слугам”.

Але чи не зруйнує це наявну пенсійну систему, яка й без того перебуває в дефіциті, – питання відкрите.

Якщо нічого не змінити, українці через 15 років залишаться зовсім без пенсій.

Читайте також: ЗАРПЛАТИ ДЛЯ ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ ТА ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИЦЬ У 2021 РОЦІ В ІТАЛІЇ

Замість того, щоб рятувати наявну солідарну систему (працівники сплачують внески на виплати для пенсіонерів), політик запропонував впровадити нову – накопичувальну. Тоді частину зарплати будуть віддавати не на чужі пенсії, а відкладати на власні, використовуючи персональний рахунок у спеціальному фонді.

За виплати в 400 грн на місяць розмір “другої” пенсії може бути близько тих же 400 грн, розповідає старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.

Щоб отримувати пенсію 20 років, в ідеалі відкладати потрібно удвічі довше. Тоді можна було б розраховувати на виплату в розмірі 800 грн. “Про гідну пенсію взагалі не йдеться”, – каже Ткаченко.

Є кілька варіантів, кого зобов’яжуть відкладати (і хто в майбутньому зможе отримати пенсію):

всі, хто не досяг віку 35 років;

всі, хто не досяг віку 50 років.

Як розрахувала Національна комісія з цінних паперів, якщо щомісяця відкладати з зарплати 7%, то на пенсії можна буде отримати виплату розміром 10,2% від останньої зарплати. Якщо збирати 10% – виплата досягне 14,6%.

Щоб пенсійні заощадження не “з’їла” інфляція, їх потрібно інвестувати. І зараз вкладати гроші в Україні можна тільки в держоблігації (фактично давати в борг державі).

Читайте також: ЗАРОБІТЧАНИ В КОТРИЙ РАЗ ПЕРЕКАЗАЛИ В УКРАЇНУ РЕКОРДНУ СУМУ ГРОШЕЙ

Наприклад, якби з кожної зарплати розміром у 20 тис. грн потрібно було віддавати соціальний внесок не 22%, а 29%, то на заслуженому відпочинку можна отримати (за наявності 35 років стажу):

близько 7 тис. грн основної пенсії;

близько 2 тис. грн другої пенсії.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії