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Українські церкви в Італії у яких можна посвятити великодні кошики

Із наближенням Великодня, українців в Італії, особливо якщо вони приїхали в країну не так давно, шукають церковні громади у яких можна відвідати Великоднє Богослужіння та освятити кошика. У цій статті ви знайдете г ромади Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ).

Громади УГКЦ в Італії

На усій території Італії діють близько 150 громад УГКЦ.

За лінками ви знайдете їх адреси та контакти парохів.

Приходи поділено по частинах Італії, а далі – в альфабетичному порядку.

Громади УГКЦ в північній Італії

Громади УГКЦ в центральній Італії

Громади УГКЦ в південній Італії

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Віршоване вітання із Великоднем

“Христос воскрес!” – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
“Христос воскрес” – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!

Інші віршовані вітання із Великоднем знайдете тут

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