Із наближенням Великодня, українців в Італії, особливо якщо вони приїхали в країну не так давно, шукають церковні громади у яких можна відвідати Великоднє Богослужіння та освятити кошика. У цій статті ви знайдете г ромади Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ).

Громади УГКЦ в Італії

На усій території Італії діють близько 150 громад УГКЦ.

За лінками ви знайдете їх адреси та контакти парохів.

Приходи поділено по частинах Італії, а далі – в альфабетичному порядку.

Громади УГКЦ в північній Італії

Громади УГКЦ в центральній Італії

Громади УГКЦ в південній Італії

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Віршоване вітання із Великоднем

“Христос воскрес!” – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

“Христос воскрес” – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

Інші віршовані вітання із Великоднем знайдете тут

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