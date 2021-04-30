Де в Італії можна піти на богослужіння і посвятити великодні кошики

Із наближенням Великодня, українців в Італії, особливо якщо вони приїхали в країну не так давно, шукають церковні громади у яких можна відвідати Великоднє Богослужіння та освятити кошика. У цій статті ви знайдете г ромади Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ).
Громади УГКЦ в Італії
На усій території Італії діють близько 150 громад УГКЦ.
За лінками ви знайдете їх адреси та контакти парохів.
Приходи поділено по частинах Італії, а далі – в альфабетичному порядку.
Громади УГКЦ в північній Італії
Громади УГКЦ в центральній Італії
Громади УГКЦ в південній Італії
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Віршоване вітання із Великоднем
“Христос воскрес!” – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
“Христос воскрес” – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
Інші віршовані вітання із Великоднем знайдете тут:
Гарного вам Великодня!
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