Для в’їзду Україн, іноземці повинні мати ПЛР-тест

З 22 березня від усіх іноземців, які хочуть в’їхати на територію України, почали вимагати ПЛР-тест на коронавірус.

Таке рішення напередодні ухвалив Кабмін, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу. Відповідні зміни до постанови уряду від 9 грудня опублікували на сайті Кабміну.

«Незалежно від того, з якої країни перебуває громадянин, всі повинні будуть надати довідку про ПЛР-тестіз негативним результатом», — каже міністр.

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Оновлено: у попередній версії новини зазначалося, що за словами Степанова, такий тест повинен бути проведений не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону. Як уточнили у Міністерстві внутрішніх справ, він має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону. Такий термін зазначений і в урядовій постанові.

Степанов додав, що такі обмеження діють у всіх країнах Європи, і Україна не є виключенням.

Зазначимо, що для в’їзду з країн, які МОЗ відніс до «червоної» зони, від українців сьогодні також вимагають ПЛР-тест після прибуття або самоізоляції. Ознайомитися з переліком таких країн можна тут.

Нагадаємо, у Євросоюзі планують запровадити «паспорти вакцинації» для в’їзду іноземців та подорожей громадян країн-членів. Нещодавно там визначилися з їхніми функціями та вмістом своїх паспортів вакцинації проти коронавірусу.

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Планується, що країни-члени ЄС отримають право видавати іноземцям сертифікати вакцинації, зокрема й тим людям, які були щеплені незатвердженими в Євросоюзі вакцинами (китайськими, російськими тощо).

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко переконував, що якщо певна країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19, українці отримуватимуть таку безплатну довідку онлайн у два кліки.

Детальніше про «ковід-паспорти» ЄС можете почитати тут.

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