Президент Володимир Зеленський підписав закон, який зобов’язує іноземців здавати біометричні дані для оформлення української візи. Верховна Рада підтримала цей документ 4 березня 2021 року.

Неподання біометричних даних буде вважатися додатковою підставою для відмови у наданні української візи.

Про це інформує пресслужба ОП.

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Відтепер іноземці та особи без громадянства під час оформлення візи зобов’язані подати свої біометричні дані, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.

Неподання іноземцем своїх біометричних даних буде вважатися додатковою підставою для відмови йому в наданні української візи.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що закон допоможе:

спростити процедуру ідентифікації особи іноземців та осіб без громадянства під час або після їх в’їзду на територію України,

удосконалити здійснення державними органами контролю над міграційними потоками,

посилити боротьбу проти використання підроблених документів в Україні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців після набрання чинності.

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