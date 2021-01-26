Дні у 2021 році, коли консульства України в Італії не працюватимуть

Якщо ви плануєте звернутися в консульства України в Італії, врахуйте дні, коли вони не працюватимуть у зв’язку із українськими та італійськими державними святами.

“Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №1191-р від 30 вересня 2020 року та враховуючи національні італійські свята, в ці дні установа не буде здійснювати прийом громадян”. – читаємо у повідомленні Генеральне консульство України в Мілані.

Враховуйте цю інформацію, при плануванні свого візиту до одного із консульств України в Італії в Римі, мілані, чи Неаполі.

Читайте також: ГРАФІК ВИЇЗДНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ КОНСУЛЬСТВА УКРАЇНИ В МІЛАНІ НА 2012 РІК

СІЧЕНЬ 2021

1, 6, 7, 8 – Новий рік, Різдво Христове

БЕРЕЗЕНЬ 2021

8 – Міжнародний жіночий день

КВІТЕНЬ 2021

4, 5 – Католицький Великдень

ТРАВЕНЬ 2021

1, 2, 3, 4, 9, 10 – День праці, Великдень, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (Festa dei Lavoratori, Pasqua Ortodossa, Giorno della Vittoria nella Seconda Guerra Mondiale)

Читайте також: КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В ІТАЛІЇ НАДАВАТИМЕ ЗНИЖКИ НА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

ЧЕРВЕНЬ 2021

2, 20, 21, 28 – День Італійської Республіки, Трійця, День Конституції України

СЕРПЕНЬ 2021

23, 24 – День Незалежності України

ЖОВТЕНЬ 2021

14, 15 – День захисників України

ЛИСТОПАД 2021

1 – День всіх святих

ГРУДЕНЬ 2021

8, 25, 27 – Непорочне зачаття Діви Марії, Різдво Христове (католицьке).

Нагадуємо, прийом у консульства України в Італії відбуваються згідно реєстрації на сайті конкретного дипломатичного представництва.

Проте, деякі консулські дії здійснюються в порядку живої «живої черги».

1) видача готових закордонних паспортів (при собі треба мати попередній закордонний паспорт або довідку з поліції про втрату паспорта);

2) видача виготовлених посвідчень особи на повернення в Україну (при собі мати попередній закордонний паспорт або довідку з поліції про втрату паспорта)

3) видача оформлених довідок з питань паспортних та громадянства; видача виготовленого документу про шлюбоспроможність (nulla osta al matrimonio); видача виготовлених інших довідок (у т.ч. італомовних).

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії