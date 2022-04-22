ЧоловПравила виїзду чоловіків призовного віку за кордон України під час воєнного стану. Чоловіки можуть виїжджати за кордон за певних обставин.

Чоловіки призовного віку під час воєнного стану в Україні можуть виїжджати за кордон за певних обставин. Зокрема, якщо вони супроводжують дітей або осіб, які потребують допомоги.

Міністерство оборони України спільно з Державною прикордонною службою України та Міністерством соціальної політики підготували для них спеціальний довідник з необхідним переліком документів.

Щоб прояснити усі неточності, створили вичерпний Довідник для перетину державного кордону чоловіками призовного віку, які супроводжують дітей та інших осіб.

У документі йдеться про випадки, коли чоловікам віком від 18 до 60 років дозволяється виїжджати за кордон.

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Категорії чоловіків призовного віку

За посиланням можна знайти вичерпний перелік необхідних для виїзду чоловіків за кордон документів для таких категорій чоловіків призовного віку:

чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

опікуна, піклувальника, прийомного батька чи батька-вихователя, на утриманні якого перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років;

усиновлювача дитини;

батька, опікуна, піклувальника, прийомного батька, батька-вихователя, який виховує неповнолітню дитину з інвалідністю;

батька, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років, та залишився на території України, у той час, коли його дитина вже перетнула кордон з одним із родичів;

батька (усиновлювача), опікуна, піклувальника, прийомного батька, батька-вихователя, який виховує тяжко хвору дитину;

чоловіків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;

чоловіків, які мають інвалідність;

чоловіків, зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, а також своїми батьками або батьками дружини, які за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду;

чоловіків, які мають дружину з інвалідністю І чи ІІ групи та/або одного із своїх батьків або батьків дружини із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

для опікунів особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

повнолітнього члена сім’ї особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, опікуна якій не призначено;

чоловіків, зайнятих постійним доглядом за особою з інвалідністю I чи ІІ групи або за особою, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, у разі відсутності інших осіб;

працівників закладів (будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг), що здійснюють постійний догляд.

Також у довіднику можна знайти зразки необхідних для виїзду документів.

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Нагадаємо, під час дії воєнного стану в Україні чоловікам, які не входять до вище вказаного переліку, виїжджати за кордон заборонено. Виняток становлять лише деякі категорії громадян, а також водіїв, які здійснюють вантажні перевезення.

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