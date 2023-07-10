Додому, чи у відпустку. На кордоні з Польщею кілометрові черги

Найбільші черги – на в’їзд до України з Польщі. Люди стоять перед пунктами пропуску протягом 12-14 годин. Очевидної причини таких затримок немає.

Рух автотранспорту з України в Польщу та назад суттєво пожвавішав. Зокрема, 2 липня західні кордони України з ЄС у обох напрямках перетнули 119 тисяч осіб на 21 тисячах транспортних засобів. Ці показники – найвищі з березня 2022 року, повідомляє Держприкордонслужба.

Найактивніше подорожуючі їдуть через кордон з Польщею. Так, за минулу добу його перетнули 75 тисяч осіб. У зв’язку з цим біля пунктів пропуску на українсько-польському кордоні відмічаються накопичення транспорту.

Основною причиною збільшення пасажиропотоку прикордонники називають початок сезону відпусток і канікул. Також громадяни нарікають на повільну роботу митників та прикордонників, особливо з польського боку. Своєю чергою службовці називають причиною більш повільної роботи збільшення контрабанди.

У зв’язку зі збільшенням навантажень на польські пункти пропуску прикордонники рекомендують українцям, які слідують через Польщу транзитом, за можливості обирати для перетину кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей. Там черги менші, і хоча для об’їзду треба буде подолати більший шлях, за часом це може бути швидше, ніж стояти перед пунктом пропуску. Перед тим, як обирати пункт пропуску, варто подивитись інформацію про наявність черг, яку щодня публікує Держприкордонслужба.

Найбільші накопичення з легковиків на виїзд з України спостерігались у “Краківці”, “Шегинях”, “Раві-Руській” та “Устилузі”. На вихідних на в’їзд до України у “Краківці” та “Шегинях” черги сягали близько 200 авто. Накопичення пасажирських автобусів в бік Польщі зафіксовано у “Краківці”, “Шегинях” та “Грушеві”.

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